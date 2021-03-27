تكنولوجيا: تقرير يكشف عن خطط ابل لدعم هاتف iPhone 13 Pro بنتوء مميز بحجم أصغر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في الإستعداد لإطلاق الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون، ولقد كشفت أحدث التقارير عن خطط الشركة لإطلاق هواتف iPhone 13 Pro بنتوء مميز بحجم أصغر، كما تعود بخاصية TouchID في هذا الإصدار.

تعمل شركة ابل على تطوير تصميم الكاميرة في الإصدارات القادمة من هواتف iPhone 13 Pro، حيث تستعد ابل لدعم إصدارات Pro من سلسلة iPhone 13 بنتوء مميز بحجم أصغر، كما تأتي الكاميرة بتصميم أقل إتساع.

كما أشار تقرير EverythingApplePro وMax Winebach إلى أن الكاميرة الخلفية تأتي بإعدادات متعددة في الكاميرة الخلفية، على أن يأتي كل مستشعر بشكل بارز مستقل من وحدة الكاميرة.

أيضاً من المقرر أن تنطلق هواتف iPhone 13 Pro بتحسينات في تقنية التثبيت البصري في الكاميرة، كما تقدم ابل الكثير من التحسينات في نمط Portrait عبر إستخدام بيانات مستشعر LiDAR، كما تنطلق الإصدارات الجديدة بنمط Portrait في تسجيل الفيديو.

من جاتب أشار تقرير Winebach إلى أن ابل تقدم اللون الرمادي بشكل جديد في الإصدارات القادمة، حيث يميل الإصدار الجديد إلى اللون الأسود، كما تخطط ابل لإختبار اللون البرتقالي.

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