شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفلكيون يقيسون كتلة المادة الباردة فى الكون والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، افترض العلماء أن بنية الكون تشبه شبكة عنكبوت ضخمة ثلاثية الأبعاد تشكل تكتلات المادة المظلمة خيوطها، وتظهر حزم من المادة الكثيفة المرئية على شكل المجرات وتكتلاتها في أماكن تقاطع تلك الخيوط.
وأظهرت الأرصاد التي حققها الفلكيون مؤخرا أن الكتلة الإجمالية للمادة المرئية في خيوط شبكة العنكبوت الكونية تقل ضعفا عما تدل عليه الحسابات النظرية. لذلك بدأ الفلكيون في البحث عن أماكن تختبئ فيها المادة غير الكافية.
وأجرى الفلكي من مختبر "أرجون"، هوناس تشافز مونتيرو، دراسة استنادا إلى أسلوب قياس كتلة مادة الكون الذي يقوم على ظاهرة اكتشفها الفلكيان الروسيان، رشيد سيونيايف ويكوف زلدوفيتش.
وتوصل، تشافز مونتيرو، وزملاؤه إلى استنتاج يفيد بأن مادة الفضاء ما بين المجرات تستطيع التأثير على الأشعة الكونية الأولية. ويمكن الاستفادة من هذا التأثير لتقييم كتلة المادة الباردة المختبئة في مجال ما بين المجرات. وذلك عن طريق قياس انحرافها الأحمر أو بالأحرى قياس قوة تمدد الضوء الوارد من نجوم تلك المجرات في طريقه إلى الأرض.
وبعد الحصول على المعلومات عن تمدد الضوء الوارد من نجوم آلاف المجرات الواقعة قريبا من درب التبانة وبعيدة عنه قام الفلكيون بقياس حصة المادة الباردة الواقعة في مجال بين المجرات ووضعوا خارطة لتوزعها في الكون. واتضح أن نصف المادة الباردة تختبئ في مجال بين المجرات.