شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة أوريون تكمل أول اختبار هبوط في الماء استعدادًا للإطلاق هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت ناسا أول اختبار هبوط في الماء لمركبة أوريون الفضائية قبل مهمات أرتميس القمرية المقبلة، والتقطت الكاميرات الكبسولة التي يبلغ ارتفاعها 11 قدمًا، وهي تسقط في حوض التأثير المائي، وهو خزان كبير من المياه في مرفق أبحاث الهبوط والتأثير التابع لمركز لانجلي للأبحاث في هامبتون بفيرجينيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إطلاق المركبة فقط من ارتفاع حوالي 18 بوصة، وقالت ناسا إن اختبارات تأثير المياه هي جزء من جهود المهندسين لمحاكاة بعض سيناريوهات الهبوط في أقرب وقت ممكن من ظروف العالم الحقيقي.

كما أنه من المقرر في نوفمبر 2021، أن تنطلق مهمة Artemis الأولى رحلة بدون طيار إلى القمر والعودة، وستتبعها رحلة مأهولة من طراز Artemis II في عام 2023، تسلك نفس المسار، ثم هبوط Artemis III المخطط له على سطح القمر في عام 2024.

وقالت ناسا عقب اختبار السقوط: "تستخدم الاختبارات الحالية تكوينًا جديدًا لوحدة الطاقم التي تمثل التصميم النهائي للمركبة الفضائية، وكان الاختبار هو الأول من بين أربعة اختبارات للمياه مخطط لها في المنشأة خلال الشهر المقبل".

قال كريس تاركنتون ، مهندس المشروع في ناسا في نوفمبر، أنه لا يتعلق الأمر بمحاولة تقليل عدم اليقين في النموذج والمزيد حول التحميل لحدود التصميم، ورفع النموذج أعلى في الارتفاع وأعلى في الحمل، ولكن عملية التصميم الهندسي تكرارية، بحيث تتعلم المزيد حول كيفية تصرف الهيكل، وتجري تحديثات لمعالجة ما تتعلمه من الاختبارات".