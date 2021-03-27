شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثى iOS 14.4.2 و watchOS 7.3.3 لإغلاق ثغرة أمنية نشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديثين طفيفين جديدين لأجهزة iOS و watchOS، حيث توصى الشركة جميع المستخدمين بتنزيل iOS 14.4.2 و watchOS 7.3.3 فى أسرع وقت ممكن، ومثل iOS 14.4.1 و macOS 11.2.3 قبلهما، فإنهما يعملان على إصلاح ثغرة أمنية.

وفى صفحة دعم رصدتها MacRumors، تقول أبل إن الثغرة الأمنية سمحت لمواقع الويب الضارة بتنفيذ البرمجة النصية عبر المواقع، وهذا استغلال يسمح لشخص ما بالحصول على معلومات من صفحات الويب الأخرى التى فتحتها على جهازك.

وتلاحظ أبل أن لديها تقريرًا واحدًا على الأقل عن شخص ما استغل الثغرة الأمنية، وكما هو الحال دائمًا، يمكنك بدء تنزيل تحديث يدويًا على جهاز أيفون الخاص بك من خلال الانتقال إلى قائمة الإعدادات، والنقر على "عام"، ثم "تحديث البرنامج".

على جانب أخر لا يزال أمام iPhone 13 عدة أشهر قبل الإعلان الرسمى عنه، ومع ذلك، فقد بدأ الهاتف الذكى بالفعل فى تصدر عناوين الأخبار مع العديد من التسريبات والشائعات، ولعل أحدثها يتعلق بعودة بصمة TouchID إلى iPhone 13، حيث تشير الشائعات إلى أن iPhone 13 سيحتوى على TouchID تحت الشاشة.