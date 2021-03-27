شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Smart Block الجديدة بمتصفح فايرفوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة موزيلا مؤخرا، عن النسخة رقم 87 من متصفح فايرفوكس، والتى تضم ميزتين مهمتين أبرزهما Smart Block، والتى تعتبر بمثابة آلية حظر تعقب ذكية جديدة للتصفح الخاص ووضع الحماية من التتبع الصارم، وتضمن الآلية أن تكون حماية الخصوصية القوية في فايرفوكس مصحوبة بتجربة تصفح ويب رائعة.

ميزة Smart Block

يذكر أن متصفح فايرفوكس تضمن منذ عام 2015 ميزة حظر المحتوى التي تعمل في نوافذ التصفح الخاص ووضع الحماية من التتبع الصارم، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لتوفير خيار خصوصية قوي، وتمنع هذه الميزة تلقائيًا تحميل البرامج النصية والصور والمحتويات الأخرى التابعة لجهات خارجية من شركات التتبع عبر المواقع.

وعبر حظر مكونات التتبع هذه، تمنع نوافذ التصفح الخاص في متصفح فايرفوكس من مشاهدتك أثناء التصفح، إلا أن الشركة تركى أن تقديم سياسة تمنع المتعقبين بشكل قاطع يخاطر حتمًا بحظر المكونات الضرورية لبعض مواقع الويب لتعمل بشكل صحيح، مما يمكن أن يؤدي هذا إلى عدم ظهور الصور، أو عدم عمل الميزات، أو ضعف الأداء، أو حتى عدم تحميل الصفحة بأكملها على الإطلاق.

وقد جاءت ميزة SmartBlock لحل هذه المشكلة، حيث تعمل هذه الميزة على إصلاح صفحات الويب التي تعطلت بسبب إجراءات حماية التتبع الخاصة بالمتصفح، دون المساس بخصوصية المستخدم، كما توفر SmartBlock احتياطيات محلية لنصوص تتبع الجهات الخارجية المحظورة، بحيث تتصرف هذه البرامج النصية الاحتياطية مثل النصوص الأصلية للتأكد من أن الموقع يعمل بشكل صحيح.