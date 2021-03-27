شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق ساعة ذكية للعمل فى الظروف الوعرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل حتى الآن 6 طرازات من سلسلة Apple Watch - جميعها ذات غلاف مشابه ينضح بسطح أملس فاخر مصنوع من الألمنيوم والتيتانيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، لكن تقرير جديد صادر عن بلومبرج، كشف أن شركة أبل تفكر فى إطلاق Apple Watch بغلاف متين.

وبحسب التقرير فإن ساعة Apple Watch هذه بالتحديد، ستستهدف الرياضيين والمتنزهين والمزيد من الأشخاص الذين قد يرغبون فى وضع ساعتهم الذكية فى ظروف قاسية، ونقلاً عن أشخاص على دراية بالتطور، ادعى التقرير أن ساعة Apple Watch الوعرة هذه تمت الإشارة إليها داخليًا باسم "Explorer Edition" ومن المتوقع إطلاقها فى وقت لاحق فى عام 2021 أو 2022 على أقرب تقدير.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن هذه هى المرة الثانية التى تبرز فيها المناقشات حول ساعة Apple Watch الوعرة، حيث اعتبرت الشركة الأمر نفسه بعد أن أطلقت للتو الإصدار الأول من Apple Watch فى عام 2015، وإذا حدث إطلاق مثل هذا النموذج، فسيكون فقط نموذجًا إضافيًا على غرار إصدارات Apple Watch SE وNike أو Hermes International من Apple Watch.

ويضيف أيضًا أن أبل تعمل أيضًا على ميزات تتبع السباحة الجديدة لـ Apple Watch، وفى وقت سابق من هذا الشهر، ادعى تقرير صادر عن IDC أن عددًا أكبر من الهنود يرتدون ساعات ذكية أكثر من أى وقت مضى وأن معدل التبني الجديد للساعات الذكية فى الهند تحركه شركة أبل، فيما تمتلك الشركة 51٪ من حصة السوق فى فئة الساعات الذكية.