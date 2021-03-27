آبل تصدر تحديثا طارئا بسبب “ثغرة أمنية خطيرة”

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت شركة أبل، الجمعة، أنها أرست تحديثا إلى مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، من أجل إصلاح عيب برز في محرك المتصفح الرئيسي “سفاري” ومتصفحات أخرى.

وذكرت مواقع تقنية أن الشركة الأميركية على علم بوجود ثغرة جرى استغلالها من طرف البعض لاختراق هواتف آيفون وأجهزة آيباد.

ولم تتوفر الكثير من التفاصيل حول حجم الاختراق ونطاقه.

وقالت إن التحديث الذي أرسل إلى المستخدمين في أنظمة iOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 سيؤدي إلى إصلاح المشكلة الأمنية.

ويطلق على هذه المشكلة الأمنية Zero-day، لكون مكتشف الثغرة لا يترك أي يوم يمر دون أن يستغله في هجمات، لكونه في سباق مع الزمن، فإذا اكتشفت الثغرة، سدت الأبواب أمام الاختراق.

ويعتمد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على ثغرات أمنية في التطبيقات لا تكون معلومة لدى مطوريها.

وبوسع أي شخص إجراء التحديث، عن طريق الانتقال إلى الاعدادات واختيار فئة عام والنقر على خيار Software Update.