تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن سوارة Mi Smart Band 6 في 29 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 29 من شهر مارس لكشف النقاب عن سوارتها الذكية Mi Smart Band 6، كما تكشف عن سلسلة هواتف Mi 11 و Mi Mix خلال الحدث.

تعقد شركة شاومي يوم 29 من مارس حدث جديد لإطلاق إصدار جديد من السوارات الذكية، ولقد أصدرت شاومي مقطع فيديو تشويقي إستعرضت من خلاله أوجه سوارة Mi Smart Band 6 والألوان التي تنطلق بها قريباً للأسواق.

أيضاً كشف مقطع الفيديو التشويقي الذي نشر على Weibo عن تصميم السوارة الذكية من أكثر من زاوية، ومن المقرر أن تنطلق السوارة الذكية للسوق الصيني بعنوان Mi Band 6 كما تأتي بشريحة NFC.

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن السوارة الذكية تأتي بنظام GPS مدمج ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، أيضاً تأتي السوارة الذكية بعدد 19 من الأنماط الرياضية الجديدة.

ومن المقرر أن تتضمن السوارة الذكية توقيت Pomodoro، كما تدعم المستخدم في التحكم في الأجهزة الذكية في المنزل عبر منصة Mi Home، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم الإصدار الخاص بالأسواق العالمية بهذه المميزات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب.

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