تكنولوجيا: إعلان تشويقي من شاومي لهاتفها المرتقب Mi 11 Ultra بنظام تبريد متطور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة شاومي في الكشف عن تفاصيل هاتفها المرتقب Mi 11 Ultra، وفي أحدث الإعلانات التشويقية أكدت شاومي على دعم هاتف Mi 11 Ultra بنظام تبريد متطور.

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 11 Ultra خلال الفترة القادمة، ولقد إستعرضت شاومي بالفعل مجموعة من مواصفات الهاتف الذي يأتي بمميزات رائدة على غرار إصدار العام الماضي Mi 10 Ultra.

ولقد كشفت أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت من شاومي على منصة Weibo عن التصميم الجديد لنظام التبريد في الهاتف، حيث يؤكد الإعلان التشويقي على أن الهاتف يضم تقنية تبريد جديدة ينقسم إلى ثلاثة من المراحل بين الصلبة والسائلة وأيضاً الغازية.

ويشير الإعلان التشويقي إلى أن الهاتف سيأتي بتحسينات في التوصيل الحراري بنسبة 100%، وذلك من خلال ألواح VC التي توفرت في إصدار الشركة السابق Mi 10 Ultra.

ومن المقرر أن يتضمن نظام التبريد غرف البخار التقليدية ومن ثم تتم عملية تسخين السائل ومن ثم تشتيت السائل بتحويله إلى غاز، بينما تتصمن المرحلة الصلبة ألواح التسخين، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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