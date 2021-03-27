تكنولوجيا: NZXT تطلق اللوحة الأم N7 B550 بتصميم نحيف وسعر 230 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت NZXT اللوحة الأم N7 B550 وهي أول لوحة أم ترتكز على وحدة معالجة من AMD، والتي تنطلق بتصميم نحيف ومجموعة من المنافذ وسعر 230 دولار.

تتميز لوحة N7 B550 الأم بتصميم أنيق بين ألوان الأسود والأبيض، حيث تقدم NZXT اللوحة الأم بتصميم نحيف، كما تعد خيار جيد مع صندوق الحاسب المكتبي من سلسلة H.

وتؤكد الشركة على أن اللوحة الأم N7 B550 تتميز بآداء جيد، حيث طورت اللوحة الأم بالتعاون مع ASRock، وتأتي بشرائح B550، وتدعم العمل مع سلسلة معالجات AMD Ryzen 3000 و5000، وتدعم PCIe 4.0، كما تأتي بمروحة مدمجة وRGB حيث يمكن ضبط التكونيات ببرمجيات NZXT Cam.

وفي الإتصال تأتي اللوحة الأم N7 B550 بعدد 10 من منافذ USB في الجهة الخلفية، حيث تتضمن منافذ USB C، واثنان من فتحات M.2 لسعة تخزين NVMe.

أيضاً تدعم اللوحة الأم الإتصال اللاسلكي عبر تقنية Wi-Fi 6E، والبلوتوث 5.2، ومن المقرر أن تتوفر اللوحة الأم بسعر 230 دولار.

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