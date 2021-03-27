شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترجمة "جوجل" تصحح خطأ في عبارة تتضمن كلمة "بايدن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد التنويه، قامت شركة "جوجل" Google بتصحيح خطأ في ترجمة عبارة يُذكر فيها اسم الرئيس الأمريكي، جو بايدن وذلك بعذ تنويه عن الأمر حسبما نقلت أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية عن ناطق باسم الشركة نقلتها روسيا اليوم.

يذكر أن قناة RT التلفزيونية الفضائية الروسية كانت قد لفتت الانتباه في وقت سابق إلى أن موقع الترجمة "جوجل ترانسليت" Google Translate يترجم العبارة الإنجليزية: "بايدن تغيّر للأسوأ" Biden changed for bad إلى: "بايدن تغيّر للأفضل" باللغة الروسية.

أما العبارة المماثلة بخصوص الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن الموقع يترجمها بدقة. أي أن العبارة الإنجليزية: "بوتين تغيّر للأسوأ" Putin changed for bad، يترجمها الموقع إلى: "بوتين تغيّر للأسوأ" باللغة الروسية.

من ناحية أخرى فإن مستخدمي "جوجل" لاحظوا في ديسمبرعام 2020 أن "جوجل ترانسليت" كانت تترجم عبارة "شكراً سيدي الرئيس" الإنجليزية، Thank you, Mr President إلى الروسية: "شكرا يا فلاديمير فلاديميروفيتش"، وقام الموقع أيضاً بتصحيح هذه الترجمة.

وأوضح ناطق باسم "جوجل" لوكالة "نوفوستي" أن الخطأ ارتكب بسبب تشوهات قد تحدث أثناء تعليم الخوارزميات البرمجية باستخدام قوالب من الإنترنت.