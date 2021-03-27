فورد تريد الاستفادة من نفايات الطباعة الثلاثية الأبعاد

دبي - يزن راشد - تواصل شركة فورد قيادة مستقبل الطباعة الثلاثية الأبعاد للسيارات، وتتعاون هذه المرة مع شركة HP لإعادة استخدام المواد والأجزاء من الطباعة 3D بشكل مبتكر وتحويلها إلى أجزاء مصبوبة بالحقن للسيارات.

وتتمثل إحدى مزايا الطباعة الثلاثية الأبعاد من منظور الاستدامة في قدرتها على إنتاج نفايات أقل من التصنيع التقليدي.

وتعتبر الاستدامة من أولويات كلتا الشركتين، التي أدت من خلال الاستكشاف المشترك إلى هذا الحل الصديق للأرض.

وتعتبر الأجزاء المصبوبة بالحقن الناتجة أفضل للبيئة دون المساومة على معايير المتانة والجودة التي تطلبها فورد وعملائها.

ويتم استخدام المواد المعاد تدويرها لتصنيع دبابيس خط الوقود المصبوبة بالحقن والمثبتة عبر شاحنات Super Duty F-250.

وتتميز الأجزاء بمقاومة أفضل للمواد الكيميائية والرطوبة من الإصدارات التقليدية، وهي أخف بنسبة 7 في المئة وتكلفة أقل بنسبة 10 في المئة.

وحدد فريق أبحاث فورد 10 دبابيس أخرى لخط الوقود عبر المركبات الحالية يمكن أن تستفيد من هذا الاستخدام المبتكر للمواد ويقومون بنقلها إلى النماذج المستقبلية.

وقالت شركة فورد: إن إيجاد طرق جديدة للعمل مع المواد المستدامة وتقليل النفايات هي شغف لدى فورد، وتجد العديد من الشركات استخدامات رائعة لتقنيات الطباعة 3D، لكن مع HP، نحن أول من اكتشف تطبيقًا عالي القيمة للنفايات التي من المحتمل أن تذهب إلى مكب النفايات، وتحويلها إلى قطع غيار سيارات عملية ومتينة.

وتم تصميم طابعات HP الثلاثية الأبعاد لتحقيق كفاءة عالية، مع أنظمة وهياكل لتقليل المواد الزائدة التي تولدها وإعادة استخدام نسبة أكبر من المواد الموضوعة فيها.

ومن خلال العمل مع شركة فورد، التي تستخدم تقنية الطباعة 3D من HP في مركز التصنيع المتقدم التابع للشركة، ابتكر الفريق هذا الحل الذي لا ينتج عنه أي نفايات.

وقالت شركة HP: يعمل تعاوننا مع فورد على توسيع الفوائد البيئية للطباعة الثلاثية الأبعاد إلى أبعد من ذلك، حيث يُظهر كيف نجمع صناعات مختلفة تمامًا معًا للاستفادة بشكل أفضل من مواد التصنيع المستهلكة.

وتعمل فورد على تطوير تطبيقات جديدة واستخدام العديد من العمليات والمواد المختلفة للطباعة الثلاثية الأبعاد، بما في ذلك خيوط الطباعة والرمل والمساحيق وتسييل المواد الصلبة.

وتستخدم الشركة الطباعة 3D لمجموعة متنوعة من قطع غيار المركبات التجارية منخفضة الحجم، بالإضافة إلى التركيبات التي يستخدمها عمال خطوط التجميع، مما يوفر الوقت ويعزز الجودة.

وتهدف فورد على مستوى الشركة إلى تحقيق مواد مستدامة بنسبة 100 في المئة في سياراتها.