شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواتف أيفون 13 ستضم نسخة سوداء اللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن نسخة هاتف أبل أيفون 13 قد تصل بلون جديد تماما وهو اللون الأسود أو Matte Black - بدلاً من خيار "Graphite" كما يظهر مع iPhone 12 Pro، وذلك بحسب مسرب أبل الشهير Max Weinbach.

وبحسب التقرير، فقد تم مشاركة صور لبعض النماذج بالأحجام الطبيعية للجهاز، فيما لم تقم أبل بإصدار أحدث أجهزة أيفون الخاصة بها بألوان سوداء فى الآونة الأخيرة، لكن الشركة حصلت على براءة اختراع العام الماضى لطبقات المعدن المؤكسد بلون أسود غير لامع، ويمكن أن يكون خيار اللون الجديد هو التنفيذ الناجح للبراءة المذكورة.

وقيل أيضًا أن عملاق التكنولوجيا أخذ فى الاعتبار فى وقت سابق خيارات الألوان البرتقالية والبرونزية لهاتفها القادم، فيما يأتى iPhone 12 و 12 Mini بخيارات ألوان الأبيض والأسود والأزرق والأخضر والأحمر المنتج بينما يأتى iPhone 12 Pro و 12 Pro Max بخيارات ألوان المحيط الهادئ الأزرق والذهبى والجرافيت والفضي.

وإذا تحدثنا عن الجيل السابق من أجهزة ايفون، فإن iPhone 11 يأتى باللون الأسود والأخضر والأرجوانى والأحمر والأبيض والأصفر بينما يأتى iPhone 11 Pro باللون الذهبى والفضى الرمادى والفضي، و يأتى الطراز المتطور، iPhone 11 Pro Max، باللون الذهبي، والأخضر الهادي، والرمادى الفلكي، والفضي.