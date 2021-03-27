شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحديث لعبة PS4 باستخدام قرص إلى PS5 فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لعب كل لعبة PS4 تقريبًا على PS5، كما يمكن تحديث عدد من أكبر ألعاب PS4 لتعمل برسومات ومعدلات إطارات أفضل، وتُعرف هذه التحديثات المحددة باسم تحديثات الجيل التالي، ويمكن إلغاء قفل معظمها بدون مقابل، ولكن لا يمكن تحديث كل لعبة، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يمكن لك أن تحدثهم، فإنهم لن يحملوا جميعًا بياناتك المحفوظة.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يجب أن تتميز جميع الألعاب التي تمت تحديثها بمعدلات إطارات متزايدة وأوقات تحميل أسرع ودقة أفضل، ويمكنك تحديث هذه الألعاب سواء كان لديك القرص الفعلي أو الإصدار الرقمي فقط، وهنا نقدم لك طريقة فعل ذلك باستخدام القرص.

لاحظ أن هذا لن يكون ممكنًا إلا إذا اشتريت PS5 Standard Edition، حيث لا يمكن للإصدار الرقمي تشغيل الأقراص.

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب PlayStation الخاص بك على PS5.

2. أدخل قرص PS4 في فتحة قرص وحدة التحكم PS5.

3. اذهب إلى PlayStation Game Hub، وحدد مكان اللعبة التي أدخلتها للتو.

4. حدد "Free PS5 Upgrade"، والذي يجب أن يكون في أعلى يمين الشاشة.

5. اختر "مجاني" على يسار أيقونة سعر الشراء.

6. اضغط على "قبول" لتأكيد الشراء المجاني.

7. يمكنك التحميل الآن، وبمجرد الانتهاء، ابدأ اللعب.

كما أنه عند تشغيل ألعاب قرص PS4 التي تمت تحديثها، ستحتاج دائمًا إلى إدخال قرص PS4، بغض النظر عما إذا كان لديك نسخة رقمية من اللعبة.