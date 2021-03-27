شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: 25٪ من الثدييات البحرية فى طريقها إلى الانقراض و98٪ مهددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن العديد من الثدييات البحرية في العالم في خطر وبعضها على وشك الانقراض، حيث أجرى فريق من جامعة إكستر التحقيق في حالة 126 نوعًا تشمل الحيتان والدلافين والفقمة وأسود البحر وخراف البحر وأبقار البحر وثعالب البحر والدببة القطبية، ووجدوا أن 25% على الأقل مصنفة على أنها فى طريقها للانقراض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حدد التحليل أن خنازير البحر شبه المنقرضة وحوت شمال الأطلسي الصائب المهددة بالانقراض هما من بين أولئك الأكثر عرضة للخطر.

تشير الورقة المنشورة أيضًا إلى أن 98% من جميع أنواع الثدييات البحرية معرضة لمستوى معين من المخاطر في 56% من مساحة المحيط.

بعد هذه المراجعة التفصيلية، حدد الباحثون أن الانخفاضات المروعة هي نتيجة لتغير المناخ ومصايد الأسماك والتلوث وأشكال أخرى من النشاط البشري.

يسلط فريق البحث الدولي بقيادة جامعة إكستر الضوء على تدابير الحفظ وتقنيات البحث التي يمكن أن تحمي الثدييات البحرية في المستقبل.

وقالت الدكتورة سارة نيلمز، من مركز البيئة والحفظ في حرم بنرين في إكستر في كورنوال: "لقد وصلنا إلى نقطة حرجة فيما يتعلق بالحفاظ على الثدييات البحرية.

وأضافت، "تبحث ورقتنا في مجموعة من تدابير الحفظ، بما في ذلك المناطق البحرية المحمية (MPAs)، وطرق الحد من الصيد العرضي ومشاركة المجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض الأنواع التي هي في حاجة ماسة إلى التركيز".