شركة علي بابا تخسر 39 مليار دولار في ثلاثة أيام

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

خسرت شركات التكنولوجيا العملاقة في الصين “Alibaba” و”Baidu” و”JD.com” المدرجة نحو 56 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام.

واعتبارا من إغلاق يوم الجمعة في هونغ كونغ انخفضت القيمة السوقية لأسهم التكنولوجيا الأربعة المدرجة في البورصة المزدوجة 468.64 مليار دولار هون كونغ حوالي 60.31 مليار دولار في ثلاثة أيام، لشركة الحسابات “ريفينيتيف إيكون” (Refinitiv Eikon).

وفيما يلي قائمة توضح مقدار خسارة كل من الشركات المدرجة أيضا في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية:

– “علي بابا”: خسر 303.1 مليار دولار هونغ كونغ (39 مليار دولار).

– “بايدو”: خسر 107.54 مليار دولار هونغ كونغ (13.75 مليار دولار).

– “JD.com”: خسر 30.674 مليار دولار هونغ كونغ (3.95 مليار دولار).

– “Netease”: خسر 27.334 مليار دولار هونغ كونغ (3.52 مليار دولار).

لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كانت اعتمد يوم الأربعاء قانونا يهدد بإخراج الشركات من البورصات الأمريكية ما لم تلتزم بمعايير التدقيق في الولايات المتحدة، والمعروف باسم “قانون محاسبة الشركات الأجنبية” وقد تم تمرير القانون من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وسوف تتطلب الشركات المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراء تدقيق من قبل هيئة رقابة أمريكية وتحتاج إلى إثبات أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة كيان حكومي في ولاية قضائية أجنبية. فيما قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان يوم الأربعاء إنه سيتعين على الشركات أيضا تسمية أي من أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني.