تكنولوجيا: نظام HarmonyOS ينطلق للهواتف الذكية في ابريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني هواوي لإطلاق نظام تشغيل HarmonyOS بدءاً من شهر أبريل المقبل، على أن يكون هاتف Mate X2 أول إصدار ينتقل إلى نظام تشغيل هواوي.

بدأت شركة هواوي في إجراء المعاينة على الإصدار التجريبي الثالث من HarmonyOS في بداية هذا الشهر، كما تستعد الشركة لإطلاق إصدار تجريبي أخر في نهاية شهر مارس، على أن يكون الإصدار التجريبي الأخير لنظام التشغيل.

ولقد نشرت هواوي إعلان تشويقي مؤخراً تؤكد من خلاله رسمياً على خطط الشركة لإطلاق الإصدار الثابت من نظام تشغيل HarmonyOS المخصص للهواتف الذكية في أبريل على أن يقدم في البداية في إصدار الشركة القابل للطي Mate X2 الذي انطلق بنظام Android 10.

وتشير التسريبات إلى أن سلسلة P50 ستكون أول إصدارات من هواوي تنطلق بنظام تشغيل HarmonyOS مثبت مسبقاً، إلا أن شركة هواوي لم تؤكد هذه التفاصيل بشكل رسمي حتى الآن، حيث أشارت التوقعات في البداية إلى خطط هواوي لإطلاق هواتف P50 في مارس، كما أشارت التسريبات لاحقاً إلى تراجع هواوي عن إطلاق الهواتف لإنهاء بعض التفاصيل الأخيرة في نظام التشغيل.

أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى خطط هواوي للإعلان عن سلسلة P50 في مايو، أي بعد شهر تقريباً من إطلاق نظام تشغيل HarmonyOS.

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