شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيدة تعثر على هاتفها iPhone 11 Pro يعمل بعد 30 يوم من سقوطه في بحيرة جليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن موقع CTV الامريكي، أن امرأة تدعى أنجى كاريير تمكنت من استعادة هاتفها iPhone 11 Pro بعد شهر من إسقاطه فى مياه البحيرة الجليدية بكندا، حيث كانت المرأة تزور بحيرة واسكيسيو للاحتفال بعيد ميلادها الخمسين، وبينما كانت تضع هاتفها على ركبتها، إلا أن الهاتف انزلق عن ركبتها وسقط مباشرة فى البحيرة.

وبحسب التقرير ففى البداية، لم يكن لدى "كاريير" رغبة فى إنقاذ الهاتف من البحيرة المتجمدة، لكن لاحقًا اعتبرتها بمثابة تحدٍ، وفى رحلتها الثالثة، تمكنت من تحديد موقعه باستخدام مكتشف الأسماك ومغناطيس بعد البحث عنه لمدة ساعتين، وبعد العثور عليه، قامت بتشغيله رغم أنها توقعت انه لن يعمل بشكل صحيح، لكن حدث عكس ذلك حيث عمل الهاتف بشكل طبيعي.

وقالت كاريير: "ظهرت شاشة التوقف، والتى كانت صادمة فى البداية ثم بعد ذلك عندما قمت بمسحه ... كان كل شيء لا يزال على الهاتف"، واضافت "كنت أبحث عن صورى من حفلتى الخمسين، و قال تكاريير: "لا يوجد شيء فى الهاتف لا يعمل"، مضيفًة: "إنه لأمر مدهش".

ويمكن وصف البقاء على قيد الحياة لمدة 30 يومًا فى المياه الجليدية بأنه حالة نادرة حيث لا تقدم شركة أبل من جانبها مثل هذه الادعاءات، ووفقًا للشركة، يقدم iPhone 11 Pro تصنيف IP68، مما يعنى أنه يُزعم أنه يعيش على عمق 4 أمتار من الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة.