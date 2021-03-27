Theta Z1 51GB تلتقط محتوى بزاوية 360 درجة

دبي - يزن راشد - تصنع شركة Ricoh أجهزة التصوير منذ عدة سنوات، وقد كشفت النقاب عن أحدث مشروع لها يسمى Theta Z1 51GB.

وتمثل Theta Z1 51GB النموذج الأحدث الذي تتم إضافته إلى عائلة Ricoh من الكاميرات المتطورة بزاوية 360 درجة.

وعززت Ricoh نموذجها، الذي يمكنه التقاط صور كروية عالية الدقة في لقطة واحدة، عن طريق زيادة سعة التخزين الداخلية من 19 جيجابايت إلى 51 جيجابايت ودعم دقة 23 ميجابكسل للصور الثابتة بزاوية 360 درجة.

وتتمتع الكاميرا بسعة تخزين عالية للغاية لأنها يمكنها التقاط صور كروية بزاوية 360 درجة في لقطة واحدة، وتميل الصور إلى أن تكون ذات أحجام ملفات كبيرة، لذلك تحتاج الكاميرا إلى مساحة تخزين كبيرة.

وتبلغ الدقة الأصلية لكاميرا Theta Z1 51GB نحو 23 ميجابكسل أو 6720×3360 بكسل، وهي مصممة خصيصًا لالتقاط الصور الثابتة، وهي أفضل نموذج ضمن سلسلة كاميرات Theta.

وأطلقت Ricoh أول كاميرا للمستهلك بزاوية 360 درجة في عام 2013، وعملت على البقاء في طليعة هذه التكنولوجيا الناشئة مع استمرارها في التطور.

وتقول الشركة: إن الكاميرا هي أداة للعديد من الصناعات، بما في ذلك الواقع الافتراضي، ومنصات التواصل الاجتماعي، والأعمال التجارية، والعقارات، وغيرها.

ومع الحاجة إلى تحقيق التوازن بين ممارسات السلامة الصحية والأنشطة الاقتصادية، من المتوقع أن يتوسع استخدام محتوى 360 درجة ليشمل مجالات جديدة، مثل: عرض العقارات عن بُعد ومراقبة التقدم المحرز في مواقع البناء.

وتتميز Theta Z1 51GB بأعلى دقة وأفضل جودة صورة لأي كاميرا من سلسلة Theta تم تصنيعها حتى الآن.

وتتميز بجسم مضغوط مع مستشعر CMOS بإضاءة خلفية بقياس 1.0 إنش مع مجموعة من أوضاع التصوير.

وتدعم الكاميرا الحصول على صور عالية الجودة في أي ظروف تصوير، كما تدعم أيضًا فيديو 360 درجة بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية باستخدام ثلاثة محاور استقرار بالتناوب للتعويض عن اهتزاز الكاميرا الدوراني.

وتسمح آلية الفتحة المتعددة المستويات للمستخدمين بضبط الرقم البؤري على أحد المستويات الثلاثة للعدسة F/2.1 و F/3.5 و F/5.6.

وتحقق خوارزمية معالجة الصور العالية الأداء صورًا منخفضة وعالية الحساسية وتشويشًا منخفضًا ودقة عالية.

ويتم إجراء تعريض النطاق الديناميكي تلقائيًا للتصوير العادي، مما يقلل بشكل فعال من التوهج والظلال السوداء في الأماكن الخارجية ذات تباين السطوع.

وتتميز Theta Z1 51GB أيضًا بشاشة من نوع OLED بقياس 0.93 إنش وزر وظيفة عبر الهيكل الرئيسي للكاميرا.

وتعرض الشاشة المعلومات في لمحة، بما في ذلك عدد الصور المتبقية وإعدادات التعريض الضوئي والمزيد.

وتدعم الكاميرا تنسيقات JPEG و DNG و RAW وتستخدم نظام تشغيل قائم على نظام أندرويد.

وبالنظر إلى أن الكاميرا تعمل بنظام أندرويد، يمكن تثبيت العديد من الإضافات الإضافية مباشرة عبر الكاميرا.