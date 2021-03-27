شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية استخدام ميزة جوجل لتوصيلك البيت على أيفون وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر جوجل ميزة تسمى Google Take Me Home أو جوجل اصطحبنى إلى المنزل، وتعمل هذه الخدمة من خلال مساعد جوجل للحصول على توجيهات المنزل بدون استخدام أي إدخالات سواء على جهاز أندرويد أو أيفون فى كل مرة تحتاج فيها الذهاب لمنزلك، يكون الأمر كله عبارة عن جملة تقول فيها "مرحبا جوجل، خذني إلى المنزل"، وهو أمر صوتي لمساعد جوجل يفتح تطبيق الخرائط، ويبدأ مسارًا إلى عنوان منزلك.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يستخدم هذا التطبيق بسلاسة أكبر على أجهزة أندرويد، والتي تستخدم بالفعل مساعد جوجل كمساعد افتراضي، ومع ذلك، يمكن لمستخدمي أبل أيضًا تثبيت تطبيق مساعد جوجل، واستخدامه بشكل منفصل أو جنبًا إلى جنب مع Siri.

كيف تعمل ميزة جوجل؟

يختلف الأمر من جهاز لآخر، فبالنسبة لمستخدمي أندرويد، كل ما عليك فعله هو تعيين عنوان المنزل ثم قول "مرحبًا جوجل، خذني إلى المنزل"، وسيفتح مساعد جوجل الخرائط ويعثر على أسرع طريق للمنزل.

أما بالنسبة لمستخدمي أبل ستحتاج إلى تثبيت Google Assistant وإعداده، ثم تعيين عنوان منزلك على خرائط جوجل.

كيفية إعداد تطبيق مساعد جوجل على أيفون

1. ابحث عن مساعد جوجل في متجر التطبيقات، ثم ثبته بالضغط على الزر.

2. عند الانتهاء من تثبيت التطبيق، اضغط على "فتح".

3. قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، أو إذا قمت بتسجيل الدخول بالفعل إلى تطبيق جوجل آخر على جهاز أيفون الخاص بك، فحدد الحساب الذي تريد استخدامه.

4. اختر في الشاشة التالية، ما إذا كنت تريد السماح لمساعد جوجل بحفظ معلومات حول جهات الاتصال الخاصة بك من الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها أم لا.

5. اقرأ كيفية عمل شركاء جوجل مع مساعد جوجل، ثم اضغط على "متابعة".

6. اضغط على رمز الميكروفون، ثم اضغط على "موافق" لمنح "مساعد Google" إمكانية الوصول إلى الميكروفون.

كيفية إعداد عنوان المنزل في جوجل

1) افتح تطبيق خرائط جوجل.

2) اضغط على شريط البحث.

3) ضمن "الصفحة الرئيسية" اضغط على "تعيين الموقع".

4) اكتب عنوان منزلك.

5) حدد عنوانك في نتائج البحث بالضغط فوقه، وانتظر تطبيق خرائط جوجل لتأكيد إضافته.