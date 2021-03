شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يخطط مطور لعبة Among Us لجعلها أكثر أمانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تحصل لعبة Among Us الشهيرة على خريطة جديدة الأسبوع المقبل والتى ستكون أيضًا أكبر خريطة فى اللعبة حتى الآن، حيث أن الخريطة، المسماة The Airship، تعتمد على المنطاد من سلسلة الألعاب الخاصة بمطور Innersloth Henry Stickmin.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإلى جانب الخريطة الجديدة، ستضيف Innersloth أيضًا نظامًا لامتلاك حسابات شخصية، حيث تم وضع إنشاء الحساب، وفقًا للمطور، للاعتدال ولجعل اللعبة أكثر أمانًا للأشخاص، وخاصة الأطفال.

ومع نظام الحساب الجديد، لا يجبرك Among Us على إنشاء حساب قبل أن تتمكن من لعب اللعبة، ويبدو أن إنشاء الحساب اختياري، وفقًا لتقرير من موقع Engadget، ومع ذلك، ورد أن أولئك الذين لن يقوموا بعمل حساباتهم فى اللعبة لن يتمكنوا من الوصول إلى بعض الميزات التى يمكن لأصحاب الحسابات الوصول إليها.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد تغيير اسم العرض الخاص بك، فستحتاج أولاً إلى أن يكون لديك حساب Among Us للقيام بذلك، وإذا كنت تلعب اللعبة فى وضع الضيف فقط، فلن يكون هذا الخيار متاحًا، وهناك حاجة أيضًا إلى حساب لاستخدام ميزة الدردشة المجانية.

وأيضًا، سيحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد الرقمى (التى تصادف أن تكون 13 عامًا فى كثير من البلدان) أولاً إلى إذن من ولى الأمر / الوصى لإنشاء حساب Among Us أو تغيير اسمهم أو الوصول إلى الدردشة المجانية، وفى خريطة المنطاد القادمة، ستقدم Among Us أيضًا سلالم واختصارات أخرى للسفر بشكل أسرع داخل الخريطة.