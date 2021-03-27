شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توربينات الرياح الخالية من الشفرات تنقذ أكثر من 500 ألف طائر سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطور شركة إسبانية توربينات رياح لا تتطلب شفرات لتوليد الطاقة، ولكن على عكس توربينات الرياح التقليدية، التي تستخدم النسيم لتدوير الشفرات لتشغل المولد، تستخدم توربين Vortex Bladeless الحركة الناتجة عن ارتطام الهواء ببرجها الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام لتوليد الطاقة، وبالإضافة إلى كونها أكثر هدوءًا وأصغر بكثير، يمكن أن تنقذ Vortex حياة ما يصل إلى 500000 طائر يتم قتله بواسطة التوربينات التقليدية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في الوقت الحالي، يمكن للجهاز توليد كمية صغيرة فقط من الطاقة، لكن المطورين يأملون في زيادة الطاقة وتوفيرها لعشرات المنازل بجهاز واحد.

تعد توربينات الرياح خيارًا شائعًا بشكل متزايد للطاقة الصديقة للبيئة، مع بصمة كربونية أصغر من الفحم أو الغاز الطبيعي، ولكن مع الشفرات الهائلة التي تدور بسرعة تزيد عن 200 ميل في الساعة، فإنها تشكل خطرًا خطيرًا على الحياة البرية، وتقتل مئات الآلاف من الطيور والخفافيش كل عام.

كما أنه تم رصد في الولايات المتحدة وحدها، أن الشفرات مسؤولة عن ما بين 140.000 و 500.000 حالة وفاة، وفقًا لخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.

لكن الشركة التي تتخذ من مدريد مقراً لها طورت توربينات خالية من الشفرات يمكنها توليد الكهرباء دون التضحية بالمساحة أو الحياة البرية.

يستفيد تصميم توربينة الدوامة الخالية من الشفرات من الظاهرة الديناميكية الهوائية التي تحدث عندما يصطدم الهواء بجسم صلب ، لتسخير طاقة الرياح.

كما يتم وضع حلقتين من مغناطيسات الطرد عند قاعدة برج بطول 10 أقدام، وعندما يدفع النسيم الصرح باتجاه واحد، يسحبه أحد المغناطيس في الاتجاه الآخر، مما يوفر دفعة قوية، حتى عندما تكون سرعة الرياح منخفضة، ويتم تحويل هذه الحركات إلى كهرباء باستخدام مولد التيار المتردد الذي يزيد من ترددها.