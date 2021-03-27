شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بطريقة بسيطة .. كيف يمكنك حفظ الصور من انستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا صادفت صورة على منصة مشاركة الصور والفيديو الشهيرة انستجرام وحاولت حفظ تلك الصورة، فيجب أن تدرك أن التطبيق لا يسمح لك بالقيام بذلك، ورغم أنه هناك طرق للمستخدمين لتنزيل الصور المنشورة من قبلهم، ولكنها مهمة قليلاً إذا كنت تبحث عن حفظ الصور المنشورة من قبل مستخدمين آخرين.

ولكن فى نفس الوقت هناك حلول تسمح لك بحفظ الصور من انستجرام، حيث يمكن اتباع هذه الخطوات كما يلى:

1. افتح انستجرام على متصفح Google Chrome الخاص بك وقم بتسجيل الدخول

2. قم بالتمرير إلى الصورة التى تريد حفظها

3. الآن، اضغط على ثلاث نقاط أفقية واختر الخيار Go to post

4.انقر بزر الماوس الأيمن وانقر فوق خيار عرض مصدر الصفحة "view page source".

5. اضغط على Ctrl + F وأدخل jpg. فى مربع البحث.

- ابحث عن الرابط الأول مع اللاحقة jpg وانسخه

- الصق عنوان URL فى صفحة جديدة لفتحها

- انقر بزر الماوس الأيمن على الصورة للحفظ.

6.بعد ذلك، سيتم تنزيل الصورة على وحدة التخزين المحلية للكمبيوتر الشخصي.