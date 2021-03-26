شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Crash Bandicoot: On the Run متاحة الآن على منصتى أندرويد و iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث، عن أن لعبة Crash Bandicoot: On the Run متوفرة الآن للتنزيل واللعب مجانًا فى جميع أنحاء العالم على الأجهزة المحمولة التى تعمل بنظامى التشغيل iOS و أندرويد، حيث أنه فى مغامرة Crash Bandicoot المتنقلة الجديدة كليًا، سيقوم اللاعبون بالركض والدوران والسحب والشق فى طريقهم عبر الأراضى الغامضة، متغلبين على أتباع Dr Neo Cortex الذى أرسل الأشرار عبر الأكوان المتعددة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن لعبة Crash Bandicoot: On the Run تأتى مع مجموعة متنوعة من التحديات والميزات الجارية بما فى ذلك تجارب الوقت وتشغيل المجموعة وبناء القاعدة والصياغة، وسيتم أيضًا تحديث اللعبة بانتظام بعناصر تجميلية جديدة وجلود جديدة والمزيد خلال التحديثات الموسمية المنتظمة.

وسيتم إطلاق اللعبة أيضًا مع مجموعة من الميزات الاجتماعية بما فى ذلك Teams و Survival Runs، و يمكن للاعبين اختيار الانضمام إلى فريق مع الأصدقاء أو بدء فريق خاص بهم حيث يمكنهم الدردشة مع مشجعى Bandicoot الآخرين أو التنافس ضد بعضهم البعض فى جولات متعددة اللاعبين غير متزامنة لتسلق لوحة المتصدرين وكسب مكافآت خاصة.

ويوجد فى Wumpa Archipelago أماكن مثل Temple Ruins و Turtle Woods و The Lost City و The Lab والمزيد، وسيحاول الأعداء والرؤساء الكلاسيكيون، بما فى ذلك Scorporilla و Nitrus Brio و Fake Crash، إحباط تقدم Crash فى اللعبة.