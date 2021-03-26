شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول منزل افتراضى على سطح المريخ يباع بأكثر من 500 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أنه لم يخطو البشر على سطح المريخ حتى الآن، إلا أنه تم بيع مسكن مستقبلي على الكوكب الأحمر، والذى يسمى بـ Mars House، وهو أول منزل افتراضى مشفر بصيغة NFT رقمي في العالم، وهو (رمز غير قابل للاستبدال)، وذلك مقابل أكثر من 500000 دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إرسال الهيكل الافتراضي كملف ثلاثي الأبعاد إلى المشتري من جانب المبدعة Kirsten Kim ، التي قالت إنها صممت هذا البيت خلال جائحة فيروس كورونا.



منزل افتراضى على المريخ وتشارك كيم في الحدث بمنزلها NFT Mars House الذي بيع بمبلغ 514،557.79 دولارًا، وتلقى المشتري ملفات ثلاثية الأبعاد لتحميلها إلى Metaverse، وهي مساحة مشتركة افتراضية جماعية. يأتي منزل Mars House مفروشًا بأشياء مصنوعة من الزجاج والنسيج المقسّى، ويضم منطقة لتناول الطعام والجلوس والنوم، جنبًا إلى جنب مع مسبح متدفق.

منزل المريخ الرقمى ويبدو أن المنزل يقع على قمة جبل على الكوكب الأحمر، مما يوفر للسكان مناظر خلابة للمناظر الطبيعية على كوكب المريخ. تشبه رموز NFTs العملات المشفرة مثل Bitcoin و Ethereum من حيث أنها تكون مسجلة على شبكات blockchain، الذي يسجل معاملات الأصول الرقمية، ولكن على عكس العملات المشفرة التقليدية، فإن NFTs غير قابلة للاستبدال، مما يعني أنه لا يمكن استبدال أحدها بآخر.



منزل المريخ

وكشفت كيم، "لقد صممت وأنشأت Mars House في مايو 2020، خلال الموجة الأولى من عمليات الإغلاق COVID-19"، مضيفة، أنها دخلت في شراكة مع الموسيقي جيف شرودر من The Smashing Pumpkins لإنشاء مرافقة موسيقية هادئة.

ويعد منزل Mars House عبارة عن مساحة كبيرة محاطة بجدران من الزجاج الشفاف، وفي جميع أنحاء المنزل توجد مناطق مختلفة، مثل مكان لتناول الطعام والجلوس والنوم، وكلها مقسمة عن بعضها البعض لمزيد من الخصوصية.

كما أنه للمنزل سقف ضخم، مع تركيبات الإضاءة في الداخل لإضاءة المنزل خلال ساعات المساء المريخية، وتأمل كيم أن يقوم المشتري بتخطيط منزل المريخ في منزله القائم على الأرض.