شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير الصناعة الروسى: موسكو تعتزم إنتاج سيارة كهربائية جديدة هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصناعة والتجارة الروسى دنيس مانتوروف، اليوم الجمعة، إن الشركة الخاصة الصغيرة "زيتا" تصمم سيارة تعمل بالكهرباء وتعتزم بدء إنتاجها هذا العام.

وليس لدى صناعة السيارات فى روسيا، الدولة المصدرة للنفط والغاز على مستوى العالم، مشروعات سيارات كهربائية ناجحة فى الوقت الحاضر ويتوقع محللون بوادر ضعيفة لإنتاجها فى المستقبل القريب لأسباب أهمها ضعف البنية التحتية لشحن بطاريات تلك السيارات بالكهرباء.

وبيعت فى روسيا 5960 سيارة كهربائية العام الماضى من بينها 687 سيارة جديدة ويزيد أسطول البلاد من السيارت الكهربائية قليلا على عشرة آلاف سيارة طبقا لوكالة إحصاء السيارات "أوتوستات".

ويقول موقع زيتا، وهى شركة مبتدئة لصناعة السيارات مقرها فى تولياتى مقر شركة أفتوفاز المصنعة للسيارة لادا فى عهد الاتحاد السوفيتى السابق، إنها تصمم الآن سلسلة من السيارات الكهربائية من بينها سيارة للمدن وشاحنة تجارية.

وقال مانتوروف دون الخوض فى التفاصيل "نتوقع أن يبدأوا (لإنتاج) قبل نهاية العام لكن ذلك يعتمد على السبل التى يتم بها استكمال عملية التطوير".

وقالت وزارة الصناعة والتجارة فى بيان "يستحق المشروع الاهتمام لكن لأن الطراز المطروح تجريبى فهو يحتاج للاستكمال".