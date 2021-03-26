إليكم أهم أسرار وخبايا تطبيق “ماسنجر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 09:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

يستخدم مئات الملايين من الناس تطبيقي ”فيسبوك“ و“ماسنجر“ يوميًا دون معرفة بعض أهم الحيل التي من شأنها أن تجعل التصفح والمراسلة أبسط وأكثر احترافية، وتساعدك على تجنب الرسائل غير المرغوب فيها، وما إلى ذلك.

1.إقفال الرسائل على فيسبوك لغير الأصدقاء

أضافت ”فيسبوك“ تحديثًا مهمًا للغاية على ”ماسنجر“ هذا العام، وهو ميزة تمكّن المستخدم من منع غير الأصدقاء على ”فيسبوك“ من مراسلته عبر ماسنجر، الأمر الذي من شأنه حماية المستخدم من المتطفلين والإزعاج.

ويمكن الوصول لهذه الميزة من خلال فتح تطبيق ماسنجر، ثم النقر على ”صورتك الشخصية“ من الزاوية العليا، ومن ثم اختيار خيار ”الخصوصية“، وبعد ذلك اختيار ”إرسال الرسائل“، قبل النزول إلى خيار ”آخرون على فيسبوك“، ثم تحديد ”عدم تلقي طلبات“، وبذلك إذا حاول أي شخص غير مدرج ضمن قائمة الأصدقاء في حسابك على ”فيسبوك“ إرسال رسالة إليك، ستظهر له رسالة تخبره بأن هذا الشخص لا يمكنه تلقي رسائلك لأنه لا يسمح بطلبات المراسلة الجديدة من الجميع.

2.حذف غير الأصدقاء من ماسنجر وفيسبوك

ازدحام ”ماسنجر“ برسائل غير الأصدقاء مشكلة شائعة للغاية يتعرض لها أغلب المستخدمين، ولكن الحقيقة أنه يمكن التخلص من هذه المشكلة بكل سهولة من خلال إعدادات ”الماسنجر“ نفسه، وذلك من خلال فتح حسابك في ماسنجر، ثم النقر على ”الصورة الشخصية“، ثم اختيار ”جهات اتصال الهاتف“، ومن خلال خيار ”إدارة جهات الاتصال“، اختار ”حذف كل جهات الاتصال“، ومن ثم سيكون عليك النقر على خيار ”تحميل جهات الاتصال“ وتعطيل تحميل جهات الاتصال في الماسنجر لضمان عدم تكرار المشكلة.

كما يمكنك حذف جهات اتصال الهاتف من تطبيق ”فيسبوك“ على الهاتف، من خلال النقر على القائمة ”رمز 3 شرط“، ثم النقر على ”الإعدادات والخصوصية“، ثم ”الإعدادات“، ثم النقر على خيار ”وسائط وجهات الاتصال“، وبعد ذلك تعطيل ”التحميل المستمر لجهات الاتصال“.

3.تسجيل رسالة صوتية في ماسنجر دون النقر مطولًا

ليس من الضروري أن تستمر في النقر على أيقونة تسجيل الرسائل الصوتية طوال مدة تسجيل الرسالة، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى تلف الرسالة أو تقطعها عندما تهتز اليد، حيث يمكنك النقر على علامة أيقونة التسجيل ثم سحبها إلى علامة القفل التي تظهر، لتصبح ثابتة حتى تنتهي من تسجيل الرسالة الصوتية وتضغط إرسال.

4.تجاهل رسائل الماسنجر

تعد خاصية ”تجاهل رسائل الماسنجر“ من بين أهم حيل تطبيق ماسنجر، حيث يمكن من خلالها تجاهل رسائل أي شخص دون حذفه من قائمة الأصدقاء والتعرض لموقف محرج، وذلك بالنقر مطولًا على المحادثة معه، ثم اختيار ”تجاهل الرسائل“ ليتم تجاهل رسائل هذا الشخص، وإخفاء الإشعارات القادمة منه.