داسيا تحول هاتفك إلى شاشة عرض معلومات وترفيه

دبي - يزن راشد - توصلت شركة صناعة السيارات الرومانية داسيا Dacia إلى لتحويل الهواتف الذكية إلى شاشات عرض للمركبات من خلال نظام التحكم في الوسائط الفريد والأول من نوعه في الصناعة، الذي يتألف من هاتفك الذكي.

وظهرت هذه الفكرة الجديدة للمرة الأولى في Dacia Sandero الجديدة، وتحول أي هاتف ذكي إلى شاشة عرض متكاملة.

وبالنظر إلى أن معظمنا يثبت الهاتف الذكي عبر لوحة القيادة، فقد تأكدت داسيا من أنك لن تضطر إلى التعامل مع حامل الهاتف المحمول الهش والمزعج.

ويتكون نظام التحكم في الوسائط في داسيا من هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد أو iOS مثبت عبر لوحة أجهزة القياس في Dacia Sandero.

وقال (نيكولاس ليجروس) Nicolas Legros، المسؤول في شركة داسيا: Media Control هو نظام وسائط متعددة كامل يتضمن راديو وسماعتين ومنفذ USB واتصال بلوتوث وأدوات تحكم في عجلة القيادة وقبل كل شيء محطة هاتف ذكي في لوحة القيادة.

وأضاف: مهمتنا في داسيا هي إعادة تعريف السيارة الأساسية، لذلك، كان علينا إيجاد حل ذكي وبسيط وجذاب للوسائط المتعددة.

ويُثبت الهاتف الذكي في مكانه عبر لوحة القيادة ويميل قليلاً نحو السائق، وبعد تنزيل تطبيق Dacia Media control، قم بتوصيل الهاتف الذكي عن طريق البلوتوث ليصبح لديك نظام معلومات ترفيهي فوري وقابل للتخصيص وسهل الاستخدام.

كما يصبح لديك وصول معتاد إلى تطبيقات بث الموسيقى والملاحة والمكالمات الهاتفية والنصوص وحاسوب رحلة السيارة، ويمكنك حتى الحصول على التحكم الصوتي بفضل المساعد الافتراضي لهاتفك الذكي.

ويمكنك تغيير المسارات أو ضبط مستوى الصوت أو الرد على المكالمات أو البحث عن محطات الراديو باستخدام الأزرار المثبتة على عجلة القيادة.

ويحتوي Media Control أيضًا على وظيفة العثور على سيارتي وتنبيه الهاتف المنسي الذي يذكرك بإحضار هاتفك معك عند الخروج من السيارة.

وإذا كنت لا تريد استخدام Media Control، فيمكن إخفاء قاعدة التركيب عن طريق إغلاق الغطاء، وقال ليجروس: يجلب Media Control أفضل تقنيات الهواتف الذكية لتجربة القيادة.