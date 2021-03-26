Humble One .. سيارة دفع رباعي كهربائية مع سقف شمسي

دبي - يزن راشد - كشفت شركة Humble، وهي شركة ناشئة للسيارات الكهربائية ومقرها كاليفورنيا، عن Humble One، وهي مفهومها لسيارات الدفع الرباعي المزودة بسقف شمسي متطور.

وتتنافس كاليفورنيا على موقع في مجال ابتكارات النقل، وهي موطن لعدد قليل من شركات صناعة السيارات الكهربائية المعروفة، مثل: Tesla و Lucid و Fisker و Faraday Future.

ومع ذلك، تدخل شركة Humble المعركة، وتجلب معها سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل، ووفقًا للشركة، فإن Humble One هي أول سيارة دفع رباعي تعمل بالطاقة الشمسية في العالم.

وبدلاً من السقف الزجاجي، تحتوي Humble One على أكثر من 80 قدمًا مربعًا من الخلايا الكهروضوئية المهندسة التي تلتقط أشعة الشمس وتحولها إلى طاقة، ويولد هذا طاقة كهربائية كافية لزيادة مدى القيادة بنحو 60 ميلاً في اليوم.

ويبلغ طول Humble One نحو 198 إنشًا، أي أطول بقليل من سيارة Toyota Corolla، لكنها أقصر من Tesla Cybertruck، ووزنها الذي يبلغ 1815 كيلوجرام أخف بمقدار 680 كيلوجرام.

وتم تصميم Humble One لتكون خفيفة الوزن قدر الإمكان، بينما تتناسب أيضًا بشكل مريح مع أربعة أشخاص.

ووفقًا لتصريحات (أليكس بوجيسيفيتش) Alex Bogicevic، رئيس الهندسة في Humble والمدير التنفيذي السابق لشركة Ford، فإن السيارة لديها معجبيها، ولديها أكثر من 20 مليون دولار في الطلبات الأولية المحجوزة.

وزادت حجوزاتها في الولايات المتحدة بنسبة 426 في المئة في الشهر الماضي، في الوقت الذي نمت فيه المبيعات الأمريكية الإجمالية للسيارات الكهربائية بنسبة 12 في المئة فقط.

ويتكون فريق Humble من مزيج واسع من الفيزيائيين والمهندسين والمصممين من شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك فيراري وبياجيو وفورمولا ون وفورد.

وقال (ديما ستيسي) Dima Steesy، مؤسس الشركة: نعتقد أن الطاقة الشمسية هي مستقبل التنقل والمركبات الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية هي الخطوة التالية الواضحة لمعالجة حياد الكربون في نظام النقل البيئي.

وأوضح ستيسي أن الشركة تركز على تطوير وبناء وبيع السيارات الكهربائية ذات الأسقف الشمسية، دون ذكر مجموعة نقل الحركة وحزمة البطارية.

ولا تزال الطلبات الأولية متاحة، لكن عليك الاستعداد لدفع ما لا يقل عن 109000 دولار، وتحتاج إلى الانتظار حتى أوائل عام 2024 للحصول على سيارتك.