شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السلطات الأمريكية تكشف ماهية الأجسام الغامضة المضيئة التى أدهشت الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الأمريكية، إن وميضا غامضا أضاء السماء فوق أجزاء من شمال غرب المحيط الهادئ ليلة الخميس كان على الأرجح بقايا صاروخ "سبيس إكس" دخل الغلاف الجوي للأرض، فظهر تيار الأضواء، الذي بدا مشابها لزخات الشهب، فوق أجزاء من ولاية أوريجون وواشنطن في حوالي الساعة 9 مساء، ما أدى إلى دهشة الشهود وإحداث بعض الارتباك فيما يتعلق بماهيته.

ووفقا لما ذكره "RT"، أفادت التقارير بأن المرحلة الثانية من صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" فشلت في مهمة إزالة الحطام، فيما يسمى (deorbit burn) في وقت سابق من هذا الشهر واحترقت في الغلاف الجوي في حوالي الساعة 9 مساء.

وكتبت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في سياتل على "تويتر": "كانت الأجسام الساطعة التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع في السماء عبارة عن حطام من المرحلة الثانية لصاروخ فالكون 9 الذي لم يكن لديها وقود كاف لدخول الغلاف الجوي".

وانقسم الجزء الصاروخي المتحلل إلى عدة قطع وسقط في سماء الليل، ما أدى إلى تقارير عن تحطم طائرات أو ضربات نيزك.

وكان المشهد مرئيا في أقصى الشمال حتى سياتل وأقصى الغرب مثل شاطئ كانون في أوريجون، وفقا لما ورد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية: "هذه هي المعلومات غير الرسمية التي لدينا حتى الآن.. لا توجد تأثيرات متوقعة على الأرض في منطقتنا حتى هذا الوقت".