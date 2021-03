شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة Saylists للمستخدمين المصابون باضطرابات الكلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Apple Music ميزة Saylists للأغاني ذات الأصوات الصعبة لمساعدة الصغار الذين يعانون من اضطرابات الكلام ومشكلات النطق، فإن هناك 10 قوائم على Apple Music كل منها يتوافق مع صوت صوتي يمكن أن يمثل تحديًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الكلام - مثل "CH" و "K" و "R".

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن التكرار هو مفتاح العلاج للتغلب على اضطراب الكلام، لذلك من المأمول أن يقدم الغناء مع الأغاني التي تستخدم أصواتًا تمثل إشكالية بشكل متكرر، شكلاً ممتعًا من العلاج.

يعانى العديد من الأطفال من شكل من أشكال اضطراب صوت الكلام (SSD)، وهو مصطلح عام يشير إلى مجموعة الصعوبات التي يواجهها الأطفال في النطق.

قالت أبل، "قوائم Saylists هي مجموعة من قوائم التشغيل التي يركز كل منها على صوت مختلف"، مضيفة "باختيار واحد والغناء معًا، يمكنك ممارسة صوت تواجهك مشكلة فيه بطريقة ممتعة، والأهم من ذلك أنها ليست مملة."

وتعد قوائم Saylists حصرية لـ Apple Music ومتاحة لجميع مشتركي Apple Music على مستوى العالم.

جميع الأغاني في قوائم Saylists مكتوبة باللغة الإنجليزية، وعلى الرغم من أنها منسقة خصيصًا للصغار، يمكن للأشخاص من جميع الأعمار تشغيلها.

تتميز بمزيج من الألحان الحديثة من أمثال Ed Sheeran و Justin Bieber، بالإضافة إلى كلاسيكيات من أمثال Beatles و Talking Heads و Kinks و Smashing Pumpkins.

وتعاونت وكالة وارنر ميوزيك وروثكو، وهي وكالة إبداعية أيرلندية، لإنشاء 10 "قوائم" - "CH" ، و "D" ، و "F" ، و "G" ، و "K ، و" L "، و" R "، و" S " و "Z" و "T".

وتتضمن قائمة التشغيل "CH"، على سبيل المثال، أغنية "Changes" بواسطة David Bowie و "Too Much Too Young" بواسطة The Specials، بينما تشمل قائمة التشغيل "L" على أغنية "Can't Get You Out of My Head" من تأليف Kylie Minogue