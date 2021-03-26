شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تحالف Android Ready SE الجديد من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل مؤخرا تحالف Android Ready SE وذلك لتعزيز اعتماد المفاتيح الرقمية والمعرفات المحمولة، حيث يهدف التحالف إلى التأكيد من الهواتف الجديدة لديها العتاد الأساسى لتحل فى النهاية محل مفاتيح السيارة والمنزل والمحافظ.

تحالف Android Ready SE

تضمنت جميع هواتف Pixel من جوجل منذ عام 2018 شريحة Titan M، وهى ما تعرف بالعنصر الآمن SE المنفصلة عن معالج هاتفك، حيث تقوم هذه الشريحة بأشياء، مثل: تخزين مفاتيح التشفير والتحقق من صحة نظام التشغيل، فيما ترى جوجل الآن أن Titan M والعناصر الآمنة الأخرى مثلها هى المفتاح لجلب ميزات، مثل: جوازات السفر الرقمية وبطاقات الهوية، إلى هواتف أندرويد.

ويتكون التحالف من بائعى العنصر الآمن SE ومصنعى الأجهزة، ويهدف إلى تسريع اعتماد هذه الميزات فى أندرويد، فيما يعمل أعضاء التحالف معًا من أجل إنشاء مجموعة من التطبيقات المفتوحة المصدر والجاهزة للاستخدام لرقاقات العنصر الآمن SE، وقد أطلقت المجموعة أول برنامج صغير لها باستخدام StrongBox، وهى أداة لتخزين مفاتيح التشفير.

فيما يركز التحالف فى المستقبل القريب على حالات الاستخدام، مثل: مفاتيح السيارة الرقمية ورخص القيادة المتنقلة، وبينما تعد الهواتف والأجهزة اللوحية نقطة انطلاق واضحة، فإنها مجرد البداية، وكما تشير جوجل، فإن StrongBox متاح أيضًا عبر أجهزة WearOS و Android Auto و Android TV.