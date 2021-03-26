شاومي تخطط لتصنيع سيارات كهربائية

دبي - يزن راشد - تخطط شركة شاومي الصينية لصنع سيارات كهربائية باستخدام مصنع شركة Great Wall، مما يجعلها أحدث شركة تقنية تنضم إلى سباق التنقل الذكي.

وتجري شاومي، إحدى أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، محادثات لاستخدام أحد مصانع Great Wall في الصين لتصنيع سيارات كهربائية تحت علامتها التجارية.

وتوجه شاومي سياراتها الكهربائية إلى السوق الشامل، بما يتماشى مع الموقع الأوسع لمنتجاتها الإلكترونية.

وتقدم Great Wall، التي لم تقدم خدمات التصنيع لشركات أخرى سابقًا، استشارات هندسية لتسريع المشروع.

وتخطط الشركتان للإعلان عن الشراكة في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي تسعى فيه شاومي إلى تنويع مصادر إيراداتها خارج أعمال الهواتف الذكية التي تمثل الجزء الأكبر من دخلها لكنها تحمل هوامش ربح ضئيلة للغاية.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع التكاليف بسبب النقص العالمي للرقاقات وأبلغت عن إيرادات ربع سنوية أقل من تقديرات السوق.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا على خلفية عمل صانعي السيارات وشركات التكنولوجيا معًا بشكل وثيق لتطوير مركبات أكثر ذكاءً باستخدام التكنولوجيا، مثل: الكبائن الذكية والقيادة الذاتية.

وقال مزود محرك البحث الصيني بايدو في شهر يناير: إنه يخطط لصنع مركبات كهربائية باستخدام مصنع سيارات مملوك لشركة جيلي Geely، وهي شركة تصنيع سيارات تطمح إلى تقديم الاستشارات الهندسية وعقود التصنيع

كما أفادت وكالة رويترز بطموحات السيارات الخاصة بكل من آبل وهواوي.

ويعتقد (لي جون) Lei Jun، مؤسس شركة شاومي ومديرها التنفيذي، أن خبرة الشركة في تصنيع الأجهزة تساعد في تسريع تصميم وإنتاج مركباتها الكهربائية.

وتريد شاومي العثور على شركة تصنيع سيارات لتوفير بنية تحتية للنموذج، مما يتيح مزاياها الخاصة في تكنولوجيا الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

وتوفر مزايا شاومي في أنظمة التشغيل وتأثيث المنزل الكثير لمثل هذا التعاون في المستقبل.

وإلى جانب الهواتف الذكية، تصنع شاومي العشرات من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك السكوتر وأجهزة تنقية الهواء وطباخات الأرز.

وتخطط الشركة لإطلاق أول سياراتها الكهربائية في نحو عام 2023، وتسمح شاومي لسياراتها بالاتصال بالأجهزة الأخرى في نظامها البيئي.

وأطلقت شركة Great Wall، أكبر شركة لتصنيع الشاحنات الصغيرة في الصين، هذا العام علامة تجارية قائمة بذاتها للسيارات الكهربائية والذكية.

كما تبني Great Wall مصنعًا للسيارات الكهربائية في الصين بالشراكة مع شركة بي إم دبليو الألمانية، وباعت 1.11 مليون سيارة في العام الماضي بفضل ازدياد شعبية نماذجها، وتبني حاليًا أول مصنع لها في تايلاند.