جوجل تعلن عن تحالف Android Ready SE

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تحالف Android Ready SE لتعزيز اعتماد المفاتيح الرقمية والمعرفات المحمولة.

ويهدف التحالف إلى التأكيد من الهواتف الجديدة لديها العتاد الأساسي لتحل في النهاية محل مفاتيح السيارة والمنزل والمحافظ.

وتضمنت جميع هواتف Pixel من جوجل منذ عام 2018 شريحة Titan M، وهي ما يُعرف بالعنصر الآمن SE المنفصلة عن معالج هاتفك.

وتقوم هذه الشريحة بأشياء، مثل: تخزين مفاتيح التشفير والتحقق من صحة نظام التشغيل.

وترى جوجل الآن أن Titan M والعناصر الآمنة الأخرى مثلها هي المفتاح لجلب ميزات، مثل: جوازات السفر الرقمية وبطاقات الهوية، إلى هواتف أندرويد.

ولتحقيق هذه الغاية، شكلت تحالف Android Ready SE، وهو تحالف يتكون من بائعي العنصر الآمن SE ومصنعي الأجهزة، ويهدف إلى تسريع اعتماد هذه الميزات في أندرويد.

ويعمل أعضاء التحالف معًا من أجل إنشاء مجموعة من التطبيقات المفتوحة المصدر والجاهزة للاستخدام لرقاقات العنصر الآمن SE.

وأطلقت المجموعة أول برنامج صغير لها باستخدام StrongBox، وهي أداة لتخزين مفاتيح التشفير.

وقالت الشركة: نعتقد أن العنصر الآمن SE يوفر أفضل مسار لتقديم حالات استخدام المستهلك الجديدة هذه في أندرويد.

ويركز التحالف في المستقبل القريب على حالات الاستخدام، مثل: مفاتيح السيارة الرقمية ورخص القيادة المتنقلة.

وبينما تعد الهواتف والأجهزة اللوحية نقطة انطلاق واضحة، فإنها مجرد البداية، وكما تشير جوجل، فإن StrongBox متاح أيضًا عبر أجهزة WearOS و Android Auto و Android TV.

وفي غضون ذلك، تقول الشركة: إن لديها العديد من مصنعي أندرويد الذين يستخدمون Android Ready SE لأجهزتهم.

وتقول جوجل: أصبحت StrongBox والعتاد المقاوم للعبث من المتطلبات المهمة لميزات المستخدم الناشئة، بما في ذلك: المفاتيح الرقمية للسيارة والمنزل والمكتب ورخصة القيادة المتنقلة mDL والهوية الوطنية وجوازات السفر الإلكترونية وحلول eMoney.

ويجب تشغيل كل هذه الميزات عبر عتاد مقاوم للعبث لحماية سلامة البرامج التنفيذية للتطبيق وبيانات المستخدم والمفاتيح والمحفظة وغير ذلك.