موتورولا تعلن عن هاتفي G100 و G50

دبي - يزن راشد - كشفت شركة موتورولا النقاب عن هاتفي G100 و G50، وهما هاتفان من الفئة المتوسطة يتجهان أولاً إلى أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.

ويقدم كلاهما شاشات بمعدلات تحديث سريعة تبلغ 90 هرتز للتمرير السلس والرسوم المتحركة واتصال 5G، كما أنهما يتبنيان روح موتورولا المتمثلة في البطارية الأكبر مع خلايا ضخمة تبلغ 5000 ميلي أمبير.

ويتنافس G100 مع أمثال Google Pixel 4A 5G مع معالج Snapdragon 870 5G و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وكاميرا أمامية مزدوجة عريضة وفائقة الاتساع مقابل 499.99 يورو (نحو 587 دولار).

ومن ناحية أخرى، يبدو جهاز G50 كجهاز صديق للميزانية بمعدل تحديث سريع وشاشة بقياس 6.5 إنشات بسعر 229.99 يورو (نحو 269 دولار).

ويوفر G100 شاشة من نوع LCD بقياس 6.7 إنشات وبدقة 1080 بكسل مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 8 جيجابايت مصحوبة بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسيع بفضل فتحة بطاقة MicroSD.

ويتم دعم معيار sub-6GHz لشبكات الجيل الخامس وكذلك معيار الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6، ويتميز G100 بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل (تفتقر إلى الثبات البصري) تكملها كاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل التي تعمل أيضًا بصفتها كاميرا ماكرو.

ويتم تقديم كاميرا أمامية مزدوجة – وهو نهج اتبعته جوجل مع Pixel 3 وتم التخلي عنه لاحقًا – بعدسة واسعة بدقة 16 ميجابيكسل وعدسة فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل.

ويمكن تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 6K بمعدل 30 إطارًا في الثانية باستخدام الكاميرا الخلفية الرئيسية، ويمكن للكاميرا الخلفية الفائقة الاتساع التقاط مقاطع بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية – وهو شيء موجود في العديد من الهواتف الرائدة، لكنه ليس شائعًا جدًا في هذه الفئة المتوسطة العليا.

ويستخدم G50 شاشة أصغر بقليل بقياس 6.5 إنشات وبدقة 720 بكسل، ويتضمن مجموعة شرائح Snapdragon 480 مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 أو 128 جيجابايت من السعة التخزينية، وتوجد فتحة microSD هنا أيضًا.

وتتكون مجموعة الكاميرات الخلفية الثلاثية في الغالب من كاميرا عريضة قياسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويتم طرح G100 للبيع في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية اليوم، بينما يصل G50 إلى أسواق أوروبية مختارة في الأسابيع المقبلة.