شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوات تحث مشرعى الاتحاد الأوروبي على رفض قانون المحتوى الإرهابي على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت 61 منظمة حقوقية مدنية، إنه يتعين على المشرعين في الاتحاد الأوروبي رفض قانون مقترح يجبر جوجل وفيسبوك وتويتر على إزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة من نشره بسبب المخاطر على الحقوق الأساسية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فصاغت المفوضية الأوروبية التشريع في عام 2018 بعد سلسلة من الهجمات التي شنها مهاجمون منفردين متطرفين في عدة مدن أوروبية ، حيث يُنظر إلى المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت على أنه أحد العوامل المساهمة، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي على التشريع الشهر المقبل ، بعد ثلاثة أشهر من التوصل إلى اتفاق سياسي مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت جماعات الحقوق المدنية ، التي تضم منظمة العفو الدولية واتحاد الحريات المدنية لأوروبا والاتحاد الأوروبي للصحفيين، إن الاقتراح يهدد حرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات والحق في الخصوصية وسيادة القانون، وتُعرِّف اللجنة المحتوى الإرهابي على الإنترنت بأنه مادة تحرض على الإرهاب أو تهدف إلى تجنيد الإرهابيين أو تدريبهم.

وقالت المجموعات إن الإطار الزمني القصير الممنوح للمنصات على الإنترنت لإزالة المحتوى الإرهابي يعني أنها ستستخدم على الأرجح أدوات تعديل المحتوى الآلية ، مثل مرشحات التحميل، وقالوا إن مثل هذه الأدوات قد تفشل في تحديد الاختلافات بين النشاط والخطاب المضاد والسخرية من الإرهاب.

واعترضت الجماعات أيضًا على السلطة الممنوحة للسلطات الوطنية بدلاً من المحاكم للأمر بإزالة المحتوى الإرهابي عبر الكتلة ، قائلة إن هذا يرقى إلى تجاوز الدولة، وقالت إيفا سيمون ، كبيرة مسؤولي المناصرة في The Eva Simon ، "يمكن لهذه اللائحة أيضًا أن تمكن المستبدين من القضاء على الانتقادات خارج حدودهم، وهذا يعني أن قادة مثل فيكتور أوربان يمكن أن يطالبوا بمنصة على الإنترنت بإزالة المحتوى الذي يستضيفه بلد آخر لأنه لا يحب ذلك".