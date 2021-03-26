شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يخطط سناب شات لمنافسة تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت العديد من منصات التواصل الإجتماعى المختلفة مميزات جديدة لمنافسة تيك توك تلك المنصة التى استطاعت أن تحوذ على شعبية كبير من المستخدمين فى وقت قليل، ولعل أخر تلك المنصات هى "سناب شات" التى تسعى لتقديم ميزة مثل عروض TikTok Duets، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إعادة مزج قصص المستخدمين الآخرين.

وبحسب تغريدة أرسلها المسرب الشهير "أليساندرو بالوزي"، يعمل Snapchat على ميزة تسمح للأشخاص بمشاركة لقطات المستخدمين الآخرين إذا تم ذكرهم لإعادة المزج والمشاركة، وباستخدام هذا، سيتمكن المستخدمين ليس فقط من إنشاء لقطات حيث يمكنهم الغناء مع شخص آخر، ولكن أيضًا من أجل الحوارات الكوميدية أو الثنائى مع أنفسهم أيضًا.

وتُظهر لقطة الشاشة الأخيرة أيضًا أن النظام الأساسى سيسمح للمستخدمين بالاختيار بين التخطيطات المختلفة لإنشاء اللقطات الخاصة بهم، وتوجد ميزة مماثلة أيضًا على Instagram فى شكل Instagram Remix Reels، ومنذ حظر TikTok، كان Instagram عدوانيًا للغاية مع ميزات Reels فى الهند.

والآن، تعمل الشركة المملوكة لشركة فيس بوك على استخدام التطبيق الشهير مؤخرًا، Clubhouse، وهو تطبيق صوتى فقط متاح حاليًا لمستخدمى أيفون فقط.