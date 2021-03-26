شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تجري تجربة تحاكي الرحلة إلى القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيرجي بونوماريوف، الباحث في معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، المسؤول عن إجراء التجربة التي تحاكي الرحلة إلى القمر، أن ستة متطوعين سيشاركون فيها.

ووفقا له "ستحاكي هذه التجربة، رحلة رواد الفضاء إلى القمر، لمعرفة كيف سيشعر الناس هناك وبأي نوع من الإجهاد".

ويضيف، ستنطلق التجربة، التي سيشارك فيها أربعة رجال وامرأتين، جميعهم من معهد المشكلات الطبية الحيوية، في أواسط أبريل وتستمر لمدة أسبوعين. والهدف الأول لهذه التجربة، هو تقييم مستوى الإجهاد لدى المشتركين خلال فترة التكيف والعزل في حجرات منفصلة- حيث ستكون المساحة الحجمية المخصصة لكل منهم تعادل تلك التي ستكون في المركبة الفضائية "أرلونوك" التي يجري تصنيعها في روسيا حاليا، للتحليق حول القمر.

والهدف الثاني للتجربة، هو دراسة العمليات الجزيئية الخلوية لتكيف منظومة المناعة لظروف العزل، مثل انخفاض مستوى المناعة. ويقول، "لقد استنتجنا من نتائج عملنا السابق، أن توقع تأثير عامل الإجهاد، هو بدرجة كبيرة عامل مؤثر في منظومة المناعة أكثر من عوامل الإجهاد نفسها. لذلك نريد معرفة هل سيكون الأمر كذلك في هذه الحالة أم لا".