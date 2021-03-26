بالصور: تسريب هاتف “هواوي” الجديد قبل الإعلان عنه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 26 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا مسربة لهاتف “هواوي” الجديد، Huawei P50، والذي سيشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالجيل الحالي، بحسب ما تم تسريبه.

وسيحصل الإصدار الأقدم من Huawei P50 Pro + على كاميرا ضخمة، والتي ستتضمن خمسة أجهزة استشعار، أحدها سيكون مستشعر المنظار للتقريب.

سيزود الهاتف بشاشة “الشلال” (شاشة منحنية الجانب)، بينما سيحتوي هاتف Huawei P50 الأصغر حجما على مصفوفة AMOLED مسطحة.

وسيعمل الجهاز ببرنامج Kirin 9000L، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وسيزود Huawei P50 Pro و P50 Pro + الأقدم معالجات Kirin 9000E و Kirin 9000 ، على التوالي.

كما وستدعم جميع الهواتف شبكة الجيل الخامس، وبحسب الخبراء فإن الشركة قد تعلن عن هواتفها الجديدة في أبريل ومايو، بعدما تم تأجيل الإعلان في آذار، وذلك بحسب “سبوتنيك”.