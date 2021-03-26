شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها ازاى؟.. كيفية توقيع اسمك بملف PDF على هاتف أيفون أو أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم جهاز أيفون أو أندرويد، وتريد التوقيع رقميًا على ملف PDF، فستحتاج إلى تنزيل تطبيق يسمى Adobe Fill & Sign، والذى يتوفر في معظم متاجر التطبيقات، ويحتوي على برنامج تعليمي موجز حول كيفية استخدام خدماته، وهنا نرصد لك وفقا لما ذكره موقع "business insider" الخطوات التي يمكنك بها التوقيع رقميا من خلاله.

1. قم بتثبيت Adobe Fill & Sign على جهازك المحمول، وبمجرد تثبيته، قم بتشغيل التطبيق من خلال الضغط عليه.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Adobe الخاص بك، أو بالتسجيل للحصول على حساب إذا لم يكن لديك حساب بالفعل.

3. اضغط على مستند PDF الذي تريد التوقيع عليه.

4. في شريط الأدوات باتجاه الجزء العلوي من الشاشة، اضغط فوق الرمز الذي يشبه القلم، عندما تظهر القائمة، اضغط على "إنشاء توقيع".

5. باستخدام إصبعك أو القلم، قم بالتوقيع على الشاشة داخل الحقل المناسب، وعند الانتهاء، اضغط على "تم".

6. اضغط على المنطقة التي تريد وضع توقيعك فيها، ثم اضغط على توقيعك في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وبعد ذلك، يمكنك تغيير حجم توقيعك ونقله على المستند.