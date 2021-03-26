شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تمنح Facebook و Giphy خمسة أيام لمعالجة مخاوف بشأن صفقة الاندماج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا، فيسبوك وجيفي خمسة أيام عمل لتقديم مقترحات لمعالجة مخاوفها بشأن صفقة الاندماج التي قد تؤثر على الإعلانات الرقمية وتوريد الصور المتحركة وفقا لما نقلته رويترز.

وبدأت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تحقيقًا أوليًا في يناير في وقت كانت فيه شركة شبكات التواصل الاجتماعي ومقرها الولايات المتحدة تخضع لتدقيق تنظيمي عالمي بسبب مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار.

ووجدت أن Giphy ، التي كانت ذات يوم منافسة لـ Facebook في الإعلانات الرقمية من خلال الرعاية المدفوعة خارج المملكة المتحدة ، لديها خطط لتوسيع صفقات الرعاية إلى دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وقالت الهيئة التنظيمية: "إذا استمر دمج Giphy وFacebook ، فقد يكون لدى Giphy حافز أقل لتوسيع إعلاناتها الرقمية.

اشترت أكبر شركة وسائط اجتماعية في العالم موقع Giphy، وهو موقع ويب لإنشاء الصور المتحركة ومشاركتها، أو ملفات GIF ، في مايو من العام الماضي لدمجها مع تطبيق مشاركة الصور سريع النمو Instagram، ومع ذلك، نقلت رويترز عن مصدر في يونيو إن فيسبوك أوقف الدمج مؤقتًا.

قالت الشركة إن تكامل Giphy مع المنصات الاجتماعية الأخرى مثل Twitter Snapchat وTikTok من ByteDance لن يتغير.

وقال متحدث باسم Facebook: "هذا الاندماج مفيد للمنافسة ولصالح كل شخص في المملكة المتحدة يستخدم Giphy وخدماتنا - من المطورين إلى مقدمي الخدمات إلى منشئي المحتوى"، مضيفًا أنه سيتعاون مع التحقيق.