تكنولوجيا: أفضل العروض والتخفيضات من متجر أمازون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم لنا متجر أمازون بالسعودية عروض وتخفيضات على كافة المنتجات بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسب والسماعات وغيرهم من الأجهزة الذكية، وفي هذه المقالة قمنا بجمع بعض من هذه المنتجات.

إليكم أهم وأفضل عروض أمازون:

سماعات الأذن اللاسلكية True Ear 2 من SoundPEATS

السعر: 129 ريال سعودي

المواصفات:

تدعم اتصال بلوتوث 5.2.

تعمل بواسطة شريحة QCC3040 من كوالكوم.

مزودة بتقنية True Wireless.

مزودة بتقنية CVC 8.0 لعزل الضوضاء لتوفير مكالمات واضحة دون تشويش.

تأتي بأربعة ميكروفونات بمعدل 2 بكل سماعة.

توفر لك السماعة 25 ساعة من التشغيل.

للحصول عليها أنقر هنا.

سماعات Truengine 3se اللاسلكية من SoundPEATS

السعر: 209 ريال سعودي

المواصفات:

مزودة بمحركات ديناميكية مزدوجة في كل سماعة.

تعتمد على مكبرات صوت مزدوجة عالية التردد مطلية بالتيتانيوم ومكبرات صوت منخفضة التردد.

تعمل بواسطة شريحة QCC3020 من كوالكوم.

تدعم اتصال بلوتوث 5.0 وتقنية ايه تي بي اكس.

مزودة بأربعة ميكوروفنات مع خاصية عزل الضوضاء CVC 8.0.

تدعم أنظمة التشفير ايه بي تي اكس وايه ايه سي واس بي سي والعديد من عمليات فك التشفير مما يوفر لك جودة صوت عالية الوضوح.

توفر 30 ساعة من التشغيل.

للحصول عليها أنقر هنا.

سماعة أذن لاسلكية من SoundPEATS

السعر: 131.75 ريال سعودي.

المواصفات:

مزودة بمشغل مكبر صوت 10 ملم لتوفر صوت استثنائي فائق الوضوح.

تعزز الميكروفونات المزدوجة المدمجة وضوح المكالمات، وتقلل تقنية عزل الضوضاء CVC من الضوضاء المحيطة لضمان سماع صوتك بوضوح دون أي تداخل.

تدعم السماعات ميزة الشحن اللاسلكي.

توفر 21 ساعة مع الشحنة الواحدة.

للحصول عليها أنقر هنا.

نظارة الواقع الافتراضي Quest 2 من Oculus

السعر: 1699 ريال سعودي

المواصفات:

64 جيجابايت.

تأتي بمعالج Snapdragon XR2 من كوالكوم.

تحتوي على اثنين من وحدات التحكم باللمس.

تدعم حرية الحركة.

تدعم Oculus Link.

بها فتحة microSD.

دعم لمنفذ USB-C.

للحصول عليها أنقر هنا.

هاتف Galaxy Note 10 Plus من سامسونج

السعر: 2499 ريال سعودي.

المواصفات:

السعة التخزينية: 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت.

نظام التشغيل أندرويد 9 قابل للتحديث.

معالج Snapdragon 855 من كوالكوم.

إعداد كاميرا خلفي بدقة: 16 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 12 ميجابكسل.

كاميرا أمامية بدقة: 10 ميجابكسل.

يدعم شبكة الجيل الرابع.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل شحن مزدوج مصنوع من النايلون

السعر: 21 ريال سعودي.

المواصفات:

مناسب لشحن أجهزة أندرويد واي أجهزة تدعم منفذ USB-B.

يدعم سرعة نقل بيانات تصل إلى 480 ميجابت بالثانية.

يوفرقدرة شحن محسنة تصل إلى 2100 مللي امبير.

يوفر الغلاف الخارجي المصنوع من النايلون الحماية والمتانة والمرونة، وقد تم اختبار الكابل ليتحمل اللف 10000 مرة بدرجة 90، وهو مزود بحزام ربط لضبط الطول ومنع التشابك.

الطول: 1 قدم.

للحصول عليه أنقر هنا.

حافظة لاب توب من امازون بيسكس

السعر: 25 ريال سعودي

المواصفات:

متوفر باللون الأزرق والرمادي والأسود والكحلي والبنفسجي.

الحجم: 13.3 بوصة.

للحصول عليها أنقر هنا.

كابل USB-C من امازون بيسكس

السعر: 16 ريال سعودي.

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

اللون: أسود.

متوافق مع الأجهزة الداعمة لمنفذ USB-C.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل USB 2.0 من امازون بيسكس

السعر: 9 ريالات.

المواصفات:

الطول: 6.5 قدم (2 متر).

متوافق مع جميع الأجهزة الداعمة لمنفذ USB 2.0.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل USB-A من امازون بيسكس

السعر: 36 ريال سعودي.

المواصفات:

الطول: 3 أقدام.

اللون: رمادي داكن.

معتمد من أبل مع منفذ Lightning.

للحصول عليه أنقر هنا.

كاميرا مراقبة Spotlight من Ring

السعر: 759 ريال سعودي.

المواصفات:

متصلة بشبكة واي فاي.

مزودة بكشافات LED.

تعمل مع مجموعة مختارة من أجهزة اليكسا.

تتيح لك رؤية زوار المنزل وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف أو الجهاز اللوحي او الحاسب الشخصي.

تقوم بتنبيهك عند اكتشاف الحركة.

توفر دقة عالية 1080 بكسل مع الوضع الليلي.

للحصول عليها أنقر هنا.

كاميرا مراقبة Floodlight Cam من Ring

السعر: 999 ريال سعودي.

المواصفات:

متصلة بشبكة الواي فاي.

توفر بث مباشر لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل.

توفر استشعار الحركة.

تدعم الرؤية الليلية.

مزودة بكشافات LED.

تتيح لك رؤية زوار المنزل وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف أو الجهاز اللوحي او الحاسب الشخصي.

للحصول عليها أنقر هنا.

مانع رطوبة وطارد للماء من RainX

السعر: 21.90 ريال سعودي.

المواصفات:

103 ملم.

يوضع على الزجاج ليحسن الرؤية بشكل كبير أثناء القيادة في الطقس الرطب.

للحصول عليه أنقر هنا.

وسيط تخزين اكستريم من SanDisk

السعر: 648.94 ريال سعودي.

المواصفات:

السعة: 1 تيرابايت.

نوع القرص: SSD.

الواجهة: USB-C.

للحصول عليه أنقر هنا.

كاميرا مراقبة Stick-Up Cam من Ring

السعر: 499 ريال سعودي.

المواصفات:

قابلة للاتصال بالاسلاك.

قابلة للاتصال بالواي فاي.

توفر دقة 1080 بكسل.

توفر استشعار الحركة.

تدعم الرؤية الليلية.

للحصول عليها أنقر هنا.

هاتف Galaxy M11 من سامسونج

السعر: 459 ريال سعودي.

المواصفات:

السعة التخزينية: 32 جيجابايت.

الذاكرة العشواية: 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: أندرويد 10.

المعالج: Snapdragon 450.

إعداد الكاميرا الخلفي: 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

البطارية: 5000 مللي أمبير.

للحصول عليه أنقر هنا.

هاتف Galaxy M51 من سامسونج

السعر: 1225 ريال سعودي.

المواصفات:

السعة التخزينية: 128 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية: 8 جيجابايت.

نظام التشغيل: أندرويد 10 قابل للتحديث حتى أندرويد 11.

المعالج: Snapdragon 730G.

إعداد الكاميرا الخلفي: 64 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 5 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل.

البطارية: 7000 مللي أمبير.

للحصول عليه أنقر هنا.

هاتف Galaxy S20 Plus من سامسونج

السعر: 2399 ريال سعودي.

المواصفات:

السعة الداخلية: 128 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية: 12 جيجابايت.

نظام التشغيل: أندرويد 10 قابل للتحديث حتى أندرويد 11.

المعالج: Snapdragon 865.

إعداد الكاميرا الخلفي: 12 ميجابكسل + 64 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 0.3 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 10 ميجابكسل.

البطارية: 4500 مللي أمبير.

للحصول عليه أنقر هنا.

الحاسب المحمول 15-dw2083ne من HP

السعر: 2723.38 ريال سعودي

المواصفات:

شاشة بحجم 15 بوصة.

يعمل بمعالج Intel-Core i5 (الجيل العاشر).

الذاكرة العشوائية : 8 جيجابايت.

الذاكرة الداخلية: 1 تيرابايت.

بطارية تدوم حتى 11 ساعة من التشغيل.

تصميم نحيف وخفيف.

للحصول عليه أنقر هنا.

سماعات الرأس اللاسلكية Live 500BT من JBL

السعر: 340 ريال سعودي.

المواصفات:

تدعم اتصال بلوتوث إصدار 4.2.

تدعم مساعد أليكسا.

بطارية توفر 30 ساعة من التشغيل.

مزودة بتقنية تاكثرو التي تعمل على تخفيض صوت الموسيقى وتضخيم أصوات الأشخاص من حولك.

للحصول عليها أنقر هنا.

محول مع جهاز استقبال لاسلكي بلوتوث 5.0 من تاوترونكس

السعر: 76.43 ريال سعودي.

المواصفات:

برنامج ترميز عالي الدقة لتجربة صوت أكثر عمقًا ودقة.

محول لاسلكي 2 في 1 3.5 ملم.

زمن انتقال قصير للحصول على صوت استيريو عالي الدق.

بطارية مدمجة للاستخدام لمدة تصل إلى 10 ساعات.

للحصول عليه أنقر هنا.

كرسي الالعاب رويال تيتان برو من كوجر

السعر: 1649ريال سعودي.

المواصفات:

يتحمل حتى 160 كيلوجرام.

مريح ومناسب­ للجلسات الطويلة أثناء اللعب.

للحصول عليه أنقر هنا.

مكنسةT8 الكهربائية الروبوتية من Deebot

السعر: 2079 ريال سعودي.

المواصفات:

تأتي مع تقنية ايفي المطورة للتعرف على العديد من العقبات بسرعة مضاعفة وتقليل التشابك بنسبة 60%.

تقنية ترو مابينج الثوري المعتمدة على الليزر لتحديد الأماكن بمنزلك وتوفير تغطية مضاعفة.

نظام اوزمو برو للتعامل مع البقع الشديدة من خلال استخدام الاهتزاز عالي التوتر العامل بالكهرباء والذي يعمل بسرعة 480/دقيقة، مع وضع مسح جيد وفريد مقارنةً بالممسحة الإلكترونية.

للحصول عليها أنقر هنا.

ميكروفون كومبيوتر مكثف من انوتيك

السعر: 135.38 ريال سعودي.

المواصفات:

مزود برقاقة ذكية مدمجة عالية الأداء يمكنها حجب ضوضاء الخلفية بشكل فعال.

يوفر صوت واضح وسلس أثناء تسجيل الصوت/ الفيديو.

ينتج صوت واضح ونقي وصافي بدون ضوضاء أو تشويش.

يأتي بوصلة USB للتوصيل والتشغيل على الفور بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول بنظام تشغيل ويندوز أو لينيكس.

للحصول عليه أنقر هنا.

اعلان





