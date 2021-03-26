تكنولوجيا: هاتف Moto G100 ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870 وقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً عن هاتف Moto G100 الذي ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 870 وقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 500 يورو تقريباً.

يتميز هاتف Moto G100 بشاشة IPS LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة اثنان من الفتحات للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل في المستشعر الرئيسي، و8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة.

ويتميز هاتف Moto G100 برقاقة معالج Snapdragon 870، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

كما يأتي الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، ويضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة مع حلقة LED تحيط بالعدسات كما يدعم هذا المستشعر تصوير macro، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر ToF بميزة التركيز التلقائي السريع.

ويأتي الهاتف بواجهة موتورولا My UX مع نظام تشغيل Android 11، كما يأتي بمنصة “Ready For” التي تتيح تحويل واجهة الهاتف إلى وضع خاص للشاشة الكبيرة عند إتصال الهاتف بشاشة خارجية أو أجهزة التلفاز، كما تقدم موتورولا قاعدة شحن تدعم تثبيت وشحن الهاتف عند إتصاله بالشاشات الخارجية، أيضاً تتميز قاعدة الشحن بمراوح تتيح تبريد قاعدة الشحن.

أيضاً تقدم موتورولا هاتف Moto G100 بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 20W، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز الهاتف بطبقة من طلاء مقاوم للماء، ويتوفر الهاتف بثلاثة من الألوان بسعر 500 دولار.

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