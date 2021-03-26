Snapdragon 780G يعد بالمزيد من الميزات الرائدة بمقابل أقل

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة كوالكوم عن أحدث معالج لها يسمى Snapdragon 780G، الذي يستعير بعض الميزات من مجموعة شرائح Snapdragon 888 الرائدة للشركة، بينما لا يزال يقدم للمصنعين (وبالتالي المستهلكين) هاتفًا بأسعار معقولة.

ويأخذ معالج Snapdragon 780G الصدارة في تشكيلة معالجات Snapdragon 7xx بحيث يحل محل Snapdragon 768G و Snapdragon 765G.

ومن الواضح أن هناك تحسنًا معتادًا في الأداء، حيث يتميز نموذج Snapdragon 780G بنوى المعالجة Kryo 670 من كوالكوم.

وتقول الشركة: إن نوى المعالجة Kryo 670 توفر زيادة بنسبة 40 في المئة في الأداء، ومعالج الرسوميات الجديد Adreno 642 لرسومات أسرع بنسبة تصل إلى 50 في المئة مقارنة بنموذج Snapdragon 765.

لكن Snapdragon 780G يتيح أيضًا بعض الوظائف الجديدة، مثل معالج إشارة الصورة الثلاثي Spectra 570، الذي، مثل Snapdragon 888، يسمح للهواتف بالتقاط ثلاث صور بدقة 25 ميجابكسل أو فيديوهات متزامنة في الوقت نفسه، كما أنه يحسن من التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومثل Snapdragon 888، يتميز المعالج الجديد بمحرك الذكاء الاصطناعي من الجيل السادس من كوالكوم، الذي يعمل بمعالج Hexagon 770 الجديد.

ويمكن لمعالج الذكاء الاصطناعي الجديد إجراء 12 تريليون عملية في الثانية – أي ضعف ما كان عليه سابقه، حتى لو كان الرقم لا يزال قليلًا مقارنةً بـ 26 تريليون عملية في الثانية التي يقدمها Snapdragon 888.

كما أن المعالج الجديد يتميز بخاصية Sensing Hub من الجيل الثاني التي عرضتها كوالكوم للمرة الأولى عبر شرائحها الرائدة.

وصنعت كوالكوم المعالج وفقًا لتقنية 5 نانومتر، وقامت كوالكوم بتضمين مسرع الذكاء الاصطناعي المنخفض الطاقة، الذي يقلل من مقدار عمر البطارية الذي تستهلكه المكالمات الهاتفية بينما يقوم في الوقت نفسه بتصفية ضوضاء الخلفية حتى يتمكن الشخص الذي تتصل به من سماعك بسهولة.

ويتميز Snapdragon 780G بميزات اتصال محسّنة، مع مودم Snapdragon X53 5G المدمج الذي يعد بسرعات تصل إلى 3.3 جيجابت في الثانية عبر شبكات الجيل الخامس وفقًا لمعيار Sub-6 GHz.

ويضيف المعالج دعمًا لمعيار الشبكة اللاسلكية الجديد Wi-Fi 6E، مما يعني أن الهواتف ذات الشريحة الجديدة ستكون قادرة على الاستفادة من سرعات الشبكة اللاسلكية الأسرع بالإضافة إلى النسخة 5.2 من تقنية البلوتوث.

ومن المتوقع إطلاق الهواتف الأولى مع Snapdragon 780G في الربع الثاني من عام 2021.