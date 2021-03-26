شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دويتشه تليكوم تخسر الاستئناف ضد غرامة الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت دويتشه تليكوم ووحدتها السلوفاكية، معركتهما ضد غرامة مكافحة الاحتكار التى فرضت منذ ما يقرب من عقد من الزمن من قبل جهات إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي بعد أن أيدت المحكمة العليا في أوروبا العقوبات وفقا لما نقلته رويترز.

وحكمت المفوضية الأوروبية على الشركتين بغرامة مشتركة قدرها 38.8 مليون يورو (45.8 مليون دولار) ودويتشه تليكوم 31 مليون يورو غرامة إضافية في 2014.

وقالت هيئة الرقابة في الاتحاد الأوروبي إن الاثنين فرضا أسعار جملة غير عادلة في سلوفاكيا للضغط على منافسي النطاق العريض في ممارسة تعرف باسم ضغط الهامش استمرت أكثر من خمس سنوات ابتداء من 2005.

وطعنت دويتشه تليكوم وسلوفاكيا تليكوم في القرار في المحكمة العامة التي خفضت في حكم عام 2018 غرامة دويتشه تليكوم بنحو الثلث إلى 19 مليون يورو وخفضت الغرامة المشتركة إلى 38.06 مليون.

ومع ذلك، قرر المشغلون تقديم استئناف إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورج (CJEU) بشأن النقاط القانونية.

وألغت CJEU الاستئناف وأبقت على الغرامات المخفضة للشركات.