شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين موقع وتطبيق الويب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختلط علينا الأمر فيما يخص مواقع الويب وتطبيقاته، فما هو الفرق بين المصطلحين واستخداماتهما، هذا ما نرصده لك وفقا لما ذكره موقع " freecodecamp"، فإن موقع الويب عبارة عن مجموعة من صفحات الويب ذات الصلة التي تحتوي على صور ونصوص وصوت وفيديو والمزيد، ويمكن أن تتكون من صفحة واحدة، أو عدة صفحات، وتوفر محتوى مرئيًا ونصًا.

وهناك أنواع عديدة من مواقع الويب، على سبيل المثال: مواقع تعارف، ومواقع التدوين، ومواقع المجتمع، ومواقع تعليمية، ومحركات البحث، وبعض الأمثلة على مواقع الويب: Wikipedia و Google و Amazon.

أما عن خصائص الموقع، فتشمل إنه سهل الاستعمال، ويمكن البحث عنه بسهولة باستخدام محرك البحث، ويجب أن يكون له تخطيط سهل للتنقل.

لماذا قد تحتاج إلى موقع على شبكة الإنترنت؟

• قد تحتاج إلى موقع ويب لعرض منتجاتك.

• يساعدك موقع الويب على إنشاء علامة تجارية لعملك.

• يساعد في إنشاء دليل اجتماعي، حتى يتمكن الآخرون من رؤية ما تفعله وما قمت به.

• يمنحك وجودًا على الإنترنت حتى يتمكن عملاؤك من العثور عليك.

• يمكنك استخدامه للإعلان ولزيادة الوعي بعلامتك التجارية.

ما هو تطبيق الويب؟

أما عن تطبيق الويب هو جزء من البرنامج يمكن الوصول إليه بواسطة المتصفح، بعبارة أخرى، يمكننا القول إن تطبيقات الويب هي مواقع ويب ذات وظائف وعناصر تفاعلية، فإن تطبيقات الويب قابلة للتخصيص للغاية، ويمكن أن تؤدي مجموعة واسعة من المهام والوظائف، فإنها بشكل عام أكثر تعقيدًا وصعوبة في البناء، وتتطلب فريقًا متمرسًا من مطوري البرامج لإنشائها.

وتعد بعض الأمثلة على تطبيقات الويب الشائعة هي Twitter وFacebook و Gmail و Adobe CC و Youtube.

لماذا قد تحتاج إلى تطبيق ويب؟

• يمكن استخدامها على أي منصة لأنها تدعم جميع المتصفحات الحديثة.

• لا تحتاج إلى موافقة من متجر التطبيقات للحصول على تطبيق ويب.

• يمكن للمستخدمين الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

• يتم استخدامها على كل من الأجهزة المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية للوصول إلى البيانات.

• من السهل الاحتفاظ بها لأنها تستخدم نفس الرمز في جميع أنحاء التطبيق بأكمله.

الاختلافات الرئيسية بين موقع الويب وتطبيق الويب

1. تفاعل المستخدم

يوفر موقع الويب محتوى مرئيًا ونصيًا يمكن للمستخدم عرضه وقراءته، لكن هذا لا يؤثر على عمل الموقع، إنما في تطبيق الويب، لا يعرض المستخدم محتويات الصفحة فحسب، بل يتعامل أيضًا مع البيانات، ويمكن للمستخدم التفاعل إما عن طريق ملء النماذج أو توفير البيانات المطلوبة للتفاعل مع التطبيق.

2. المصادقة لتسجيل الدخول

المصادقة ليست ضرورية دائمًا لمواقع الويب القائمة على المعلومات، فقد يُطلب من المستخدم التسجيل للحصول على تحديثات منتظمة للوصول إلى خيارات إضافية، إنما تحتاج تطبيقات الويب إلى المصادقة لأنها توفر نطاقًا أوسع بكثير من الخيارات والوظائف والتفاعل من موقع الويب، وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى حسابك.

3. المهام

سيعرض موقع الويب فقط البيانات والمعلومات المجمعة على صفحة معينة كما يبحث عنها المستخدم، إنما في تطبيق الويب، تكون الوظائف أعلى وأكثر تعقيدًا مقارنة بوظائف موقع الويب.