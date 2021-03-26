شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: لعبة ببجى موبايل تتجاوز مليار عملية تحميل خارج الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent، إن لعبة الحركة PUBG Mobile الخاصة بها على الهاتف المحمول تجاوزت مليار عملية تنزيل متراكمة خارج الصين، مما يجعلها واحدة من أنجح الألعاب في جميع أنحاء العالم وفقا بما نقلته رويترز.

وPUBG Mobile ، النسخة المحمولة من لعبة Playerunknown's Battlegrounds ، والتي تقاتل فيها مجموعة من اللاعبين بعضهم البعض حتى يبقى مقاتل واحد على قيد الحياة، لاقت شعبية كبيرة منذ إطلاق ما يسمى بلعبة نمط المعركة الملكية قبل ثلاث سنوات.

أحدث أرقام التنزيل ستضعه وراء فقط Subway Surfers من Kiloo Games و Candy Crush Saga من King Digital Entertainment ، وكلاهما من العناوين غير الرسمية التي يسهل لعبها نسبيًا وتستقطب جمهورًا واسعًا ، وفقًا لشركة تحليلات البيانات Sensor Tower.

قال دانيال أحمد، المحلل لدى Niko Partners: "يُظهر تحقيق PUBG Mobile مليار عملية تنزيل أن الألعاب الأساسية، في هذه الحالة تحمل لقب AAA Battle Royale استنادًا إلى عنوان IP للكمبيوتر الشخصي الذي يحمل نفس الاسم، يمكن أن تحقق نفس النطاق في مساحة الأجهزة المحمولة".

وتمتلك Tencent أكبر شركة لألعاب الفيديو في العالم من حيث الإيرادات، لقب معركة ملكية أخرى في الصين يسمى Peacekeeper Elite.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أفادت فيه Tencent بأن إيراداتها من الألعاب عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 29% في الربع الرابع، مدفوعة بزيادة في دفع المستخدمين مقابل ألعاب الفيديو في الصين والأسواق الدولية.

وقالت إن لعبتيها الرائعتين Honor of Kings و PUBG Mobile، واصلتا احتلال الصدارة في الصين وعلى الصعيد الدولي على التوالي في الربع نفسه.

قالت Tencent إنها تهدف إلى جني نصف إيراداتها من الألعاب من الخارج.