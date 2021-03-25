شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريدات إيلون ماسك عن وجود الكائنات الفضائية بين إنكارها وافتراض وجودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة SpaceX وشركة تسلا على تويتر سابقا، إنه كائن فضائى، لكن يبدو أن الملياردير قد غير في رأيه مع منشور حديث يشكك في وجود الكائنات الفضائية من الأساس، وكتب ماسك على تويتر "أقوى حجة ضد وجود الفضائيين"، بجانب رسمين بيانيين يظهران دقة الكاميرا، لكن صور الأجسام الطائرة المجهولة ظلت كما هي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشير المنشور إلى عدم وجود كائنات فضائية، نظرًا لأن معظم الصور تظهر نقاطًا عائمة، لكن العديد من التعليقات تجادل بخلاف ذلك.

أجاب أحد المستخدمين قائلاً "هذا هو بالضبط ما يغرده كائن فضائي"، بينما أوضح آخر أن معظم الكاميرات "تلتقط فقط 400-700 نانومتر" وليست قادرة على التقاط "الواقع الحقيقي".

أضاف رجل الأعمال أميت بارانجابي فى آلاف التعليقات، حقيقة أنه منذ ولادة الهواتف الذكية، انخفضت مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة بشكل عشوائي.

وأظهر ماسك رأيًا متقلبًا عندما يتعلق الأمر بالحياة خارج عالمنا، فلم يكتف بتغريده "أنا كائن فضائى"، بل زعم أيضًا في عام 2020 أن الأهرامات المصرية صنعت بواسطة كائنات فضائية، ونسبت التغريدة الفضل إلى الكائنات الفضائية في بناء الأهرامات في الجيزة بالقرب من القاهرة في يوليو 2020.

وفي حين جاء رأي ماسك الحالي بعدم وجود كائنات فضائية بعد يومين فقط من إعلان الحكومة الأمريكية، أن لديها دليلًا على أن الأجسام الفضائية تكسر حاجز الصوت دون دوي صوتي، وتجعل المناورات مستحيلة باستخدام التكنولوجيا المعروفة، حسبما كشف المدير السابق للاستخبارات الوطنية.

كما قال جون راتكليف، الذي شغل منصب مدير المخابرات الوطنية في دونالد ترامب، إن العديد من الحوادث لا يزال ليس لها تفسير سهل، وأخبر راتكليف أنه تم رصد "ظواهر جوية مجهولة الهوية" في جميع أنحاء العالم.