شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى الرموز التعبيرية التى تسعى تويتر لإضافتها علي شبكتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة تويتر باستطلاع آراء المستخدمين منذ ما يقرب من شهر، حول إمكانية تقديم خدمة لتمكين العملاء من استخدام بعض ردود أفعال الرموز التعبيرية على غرار Facebook" وفقًا لتقارير TechCrunch.

وبحسب لقطات شاشة الاستطلاع شاركه مستخدم لتويتر، يمكن أن تتضمن ردود الفعل على الرموز التعبيرية المقترحة الأساسيات - وجه ضاحك بالدموع، وجه مفكر، وجه باكي، وجوه مصدومة، وجوه غاضبة، رموز تعبيرية نارية. كما يمكن أن تتضمن أيضًا خيار التصويت معارضًا أو عدم الإعجاب.

وفيما نقل موقع The Verge عن متحدث بإسم تويتر قوله:"نحن نستكشف طرقًا إضافية يمكن للأشخاص من خلالها التعبير عن أنفسهم في المحادثات التي تجري على Twitter، " يؤكد المتحدث أن بحث تويتر لا يزال في مراحله الأولى، وأشار إلى أن الرموز التعبيرية ستوجد بالإضافة إلى زر "القلب" الحالي بدلاً من استبداله.

وأشار رئيس التصميم في Twitter أيضًا إلى أن مثل هذه الميزات قد يتم طرحها قريبًا في عدد قليل من التغريدات المبهمة.

ومن جهة أخرى لن تكون ردود أفعال الرموز التعبيرية أو الأصوات المعارضة ميزة فريدة لتويتر، بعدما سبقه Facebook بسنوات، كما أنها ميزة مركزية في أقسام التعليقات على Reddit و YouTube.