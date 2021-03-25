تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Motorola Moto G50 بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم رسمياً عن هاتف Moto G50 الذي ينطلق بمعدل تحديث 90Hz، كما ينطلق بسعر 250 يورو.

يتميز هاتف Moto G50 بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية.

أيضاً يتميز هاتف Moto G50 برقاقة معالج Snapdragon 480 5G، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في microSD.

كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، مع تحديث جديد لواجهة major OS، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 15W.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Moto G50 بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ومنفذ USB-C، ومدخل 3.5 مم للسماعات، كما ينطلق الهاتف بسعر 250 يورو.

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